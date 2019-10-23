МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, говорится в официальном заявлении компании госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт".

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (так называемых "хвостов", представляющих собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", — отмечается в заявлении.

"Техснабэкспорт" пояснил, что в РФ ввозится обедненный уран – полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. "Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж", — говорится в заявлении.