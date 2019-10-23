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МОСКВА, 23 окт /ПРАЙМ/. Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, говорится в официальном заявлении компании госкорпорации "Росатом" АО "Техснабэкспорт".

Ранее международная экологическая организация Greenpeace сообщила, что европейская атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащения урана (так называемых "хвостов", представляющих собой обедненный гексафторид урана, ОГФУ) для дообогащения на мощностях "Росатома". Greenpeace отметила, что ввозимый ОГФУ якобы радиоактивен и токсичен.

"Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией. Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов", — отмечается в заявлении.

"Техснабэкспорт" пояснил, что в РФ ввозится обедненный уран – полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. "Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не "на захоронение", а на переработку до полезного продукта – ОУП – с его последующим вывозом обратно за рубеж", — говорится в заявлении.

"Материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты) находится на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности", — указывается в заявлении.

"Техснабэкспорт" отметил, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, который используется для производства обогащенного урана в мире. "Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности", — подчеркнула компания.

Ранее германские СМИ сообщали, что Urenco заключила соглашение с "Техснабэкспортом" о направлении в общей сложности 12 тысяч тонн обедненного гексафторида урана в Россию для дообогащения в 2019-2022 годах, и что в июле нынешнего года первый железнодорожный состав с 600 тоннами ОГФУ отправился в Россию с предприятия Urenco по обогащению урана в германском Гронау. Предыдущий контракт Urenco с "Техснабэкспортом" на дообогащение ОГФУ истек на рубеже 2010-х годов. Европейский концерн Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) занимается обогащением урана для использования его в качестве основы ядерного топлива для АЭС.

Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). На урановом топливе, обогащенном по урану-235 на несколько процентов, сегодня работает подавляющее большинство реакторов АЭС в мире. В результате обогащения урана по урану-235 образуются обогащенный урановый продукт (ОУП, поступающий на производство ядерного топлива) и обедненный гексафторид урана ("хвосты").

В мировой и российской атомной индустрии при обращении с ОГФУ не было зафиксировано ни одного события, существенного с точки зрения безопасности по шкале INES, применяемой в отношении объектов атомной промышленности.