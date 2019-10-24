ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт /ПРАЙМ/. Почти 60 компаний из стран Северной Европы впервые выступят совместно на специальном мероприятии Smart Nordic Tech, которое пройдет в Москве в четверг, рассказала РИА Новости организатор, генеральный директор финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен.

"Большой интерес, проявленный скандинавскими и российскими компаниями к первому в истории мероприятию Smart Nordic, свидетельствует о необходимости таких форумов для встреч и общения. Я верю, что в Москве эту возможность используют российские компании, которые хотят работать на международном уровне, и открыты для сотрудничества. Это отличное место для сотрудничества между российскими и скандинавскими предприятиями", — отметила Реколайнен.

В посольстве Финляндии в России также подчеркнули важность события.

"Я доволен тем, что мероприятие Smart Nordic Tech, которое проводится в этом году впервые, вызывает большой интерес у предприятий Северных стран. Это свидетельствует о том, что компании по-прежнему испытывают интерес к российскому рынку. В настоящее время в России действует более 900 финских компаний, объем их инвестиций в страну составляет около 14 миллиардов евро…Часть предприятий вынуждена была перестроиться, но многие работают успешно, расширяя свою деятельность. Финские предприятия пришли в Россию, чтобы здесь остаться", — подчеркнул в комментарии РИА Новости посол Финляндии в России Микко Хаутала.

Среди участников такие организации как: государственная структура Business Sweden, компания Ericsson, финский офис DB Schenker, финский офис Ernst & Young, IKEA, государственная организация Innovation Norway, крупнейший банк Северных стран Nordea, Стокгольмская школа экономики и другие.

На бизнес-форуме выступят посол Финляндии в России Микко Хаутала, председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, посол Швеции в России Малена Мард, посол Дании в России Карстен Сендергорд, посол Исландии в России Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир.