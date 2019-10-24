ВЕРОНА (Италия), 24 окт /ПРАЙМ/. Двенадцатый Евразийский экономический форум в четверг начинает свою работу в Вероне, где участники обсудят тенденции на глобальном энергетическом рынке и работу финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов.

Основная тема мероприятия – "Искусство инноваций: экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантического до Тихого океана".

В первый день форума состоятся сессии, посвященные глобальным вызовам в энергетике, вопросам энергобезопасности Европы, роли бизнеса в глобальной геополитике и создании экономики сотрудничества от Атлантики до Тихого океана.

В заключительный день форума дискуссии будут посвящены работе финансового сектора в условиях новых геополитических вызовов, развитию транспорта и инфраструктуры, а также промышленной революции 4.0 и становлению экономики будущего в Большой Евразии.

В работе Форума примут участие: министр экономического развития Италии Стефано Патуанелли, глава "Роснефти" Игорь Сечин, президент Eni Эмма Марчегалья, председатель правления, член совета директоров "Новатэка" Леонид Михельсон, председатель совета директоров фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, заместитель председателя правления Газпрома и генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Вместе с тем в мероприятии заявлены президент Ассоциации фондов и сберегательных касс (АКРИ) и президент Compagnia di San Paolo Франческо Профумо, президент и исполнительный директор Pirelli & C Марко Тронкетти Провера, председатель совета директоров ТМК и президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский и другие бизнес-лидеры, а также высокопоставленные представители Европейской комиссии и Евразийской экономической комиссии.

На форуме ожидается участие представителей более 40 стран, в том числе Индии, Ирана, Нигерии.

По информации организаторов, на уровне бизнеса о своем присутствии заявили компании России, Италии, Германии, Франции, Индии, Южной Кореи.

Организаторами XII Евразийского экономического форума в Вероне выступают фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая Ассоциация "Познаём Евразию", которую возглавляет председатель совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.