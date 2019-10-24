МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Число вакансий от музеев и галерей в РФ выросло в пять раз за 5 лет, наиболее популярной является вакансия экскурсовода (2,5%), показало исследование компании HeadHunter и Театрального музея имени А.А. Бахрушина.

Согласно данным исследования, в 2018 году число вакансий от галерей и музеев составляло 604% по сравнению с 2014-ым, в 2019 — 532%. Оно также показало, что средняя предлагаемая зарплата для музейных сотрудников составляет 25,5 тысячи рублей.

Больше половины работодателей в этой сфере (53%) находятся в Москве, менее одной пятой части — в Санкт-Петербурге (16%). Исследование также показало, что большинство (76%) соискателей на должности музейных сотрудников не готовы к переезду, пятая часть (22%) отметили, что готовы переехать.

Средние ожидаемые зарплаты музейных работников составляют 30 тысяч рублей. При этом в Москве соискатели на эти должности рассчитывают на 35 тысяч рублей, а в регионах — на 25 тысяч. У сотрудников с опытом работы более девяти лет зарплатные ожидания выше (34,5 тысячи рублей), чем у тех, кто проработал 3-6 лет (32,6 тысячи рублей) или менее года (24,1 тысячи рублей).