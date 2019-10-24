МОСКВА, 24 окт /ПРАЙМ/. Новый банк развития БРИКС (НБР) выделит Бразилии займ на сумму 500 миллионов долларов для проекта местного климатического фонда, говорится в заявлении на сайте банка.

"Банк предоставит суверенный займ в размере 500 миллионов долларов США Федеративной Республике Бразилия для Fundo Clima – Проекта бразильского национального климатического фонда. Проект направлен на капитализацию Fundo Clima для расширения его операций и последующего кредитования подпроектов, способствующих смягчению и адаптации к климатическим изменениям", — сообщается в заявлении.

Отмечается, что сумма будет полностью выделена к 2024 году. В рамках данного проекта будут финансироваться такие секторы как городская мобильность, переработка отходов, возобновляемая энергия и энергоэффективность.

Кроме того, в заявлении также сообщается, что НБР выделит индийской компании REC Limited 300 миллионов долларов для поддержки инвестиций правительства Индии в сфере возобновляемой энергии.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильской Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача этого института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.