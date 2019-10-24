СОЧИ, 24 окт — ПРАЙМ. Попытки блокировать Telegram, которые осуществляются в России и сейчас, не означают запрет на пользование этим мессенджером, одно другому не противоречит, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что мессенджер Telegram в России не запрещен для использования.

"Осуществляются (блокировки – ред.), одно другому не противоречит. Решение о блокировке сервиса технического не означает запрет на пользование этим сервисом", — заявил Волин агентству.

На вопрос, законно ли пользоваться мессенджером в России собеседник агентства ответил утвердительно. "Законно, да", — сказал он.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram.