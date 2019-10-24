МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Компания LetterOne (L1) Михаила Фридмана при покупке Dia обязалась инвестировать 1,6 миллиарда евро, чтобы спасти этого испанского ритейлера и не закрывать магазины, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.

Судья Национального суда Испании начал расследование по иску против Фридмана и его компании LetterOne в связи с покупкой Dia. В иске против Фридмана утверждается, что он якобы намеренно добивался падения акций продуктового ритейлера, чтобы совершить покупку по более низкой цене. В мае компании LetterOne удалось получить контроль над почти 70% капитала Dia. Оферта L1 была принята держателями 57,41% акций и 40,76% капитала ритейлера.

Обвинения против Фридмана в связи с покупкой испанского продуктового ритейлера Dia не соответствуют действительности, заявил представитель российского бизнесмена. По его словам, проблемы у компании возникли из-за прежнего руководства, и LetterOne, приобретя в ней контроль, потеряла больше других инвесторов.

"Мы поддержали DIA и взяли на себя обязательство инвестировать 1,6 миллиарда евро для защиты рабочих мест и интересов поставщиков, чтобы не закрывать магазины и спасти значимого испанского ритейлера", — сказал он.

"Обвинения в отношении как Dia, так и Zed Group совершенно не соответствуют действительности и являются клеветническими. Эти обвинения против Dia, похоже, отражают ряд ложных утверждений, сделанных господином Долсетом о Zed. Реальность такова, что Dia пострадала от неправильного руководства и ранее выявленных нарушений в бухгалтерском учете, которые негативно сказались на всех акционерах, включая LetterOne", — сказал представитель бизнесмена.

"Это неправильное руководство и нарушения в бухгалтерском учете произошли до того, как LetterOne приобрела контроль над Dia, под наблюдением прежнего совета директоров и бывшей управленческой команды. LetterOne потеряла больше, чем любой другой инвестор в Dia", — добавил собеседник агентства.

В отношении Фридмана Национальный суд Испании ведет еще одно расследование – по поводу попытки приобретения российскими инвесторами, связанными с бизнесменом, испанской компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи). Обвинение считает, что Фридман мог воспользоваться ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, и влиял на ее финансовое состояние через третьих лиц.