МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Банк России установил факты манипулирования обыкновенными и привилегированными акциями "Мечела" и акциями "Иркутскэнерго" на торгах Московской биржи с февраля по май 2017 года, говорится в сообщении регулятора.

В результате проверки ЦБ РФ установил, что в режиме основных торгов вышеперечисленными акциями клиентами одного и того же профессионального участника рынка ценных бумаг Романом Андреевичем Синицыным, Андреем Андреевичем Синицыным и Анной Александровной Синицыной совершались сделки по предварительному соглашению. При этом в ряде случаев Роман Синицын совершал аналогичные операции с акциями с брокерского счета, открытого у другого брокера, уточняет регулятор. ЦБ РФ в своем сообщении не раскрывает имен профучастников.

"Анализ торгового поведения указанных лиц показал, что сделки с акциями между Синицыным Р.А. и Синицыным А.А., а также между Синицыным Р.А. и Синицыной А.А. заключались на основании заявок, поданных с минимальной разницей во времени и имеющих идентичные параметры цены и объема. При этом сделки с акциями совершались исключительно для достижения торговых целей указанных лиц и их действия не были связаны с эмитентами акций", — указывается там же.

В подавляющем большинстве случаев указанные сделки приводили к существенным отклонениям объема торгов акциями, отмечает регулятор.

"На момент совершения указанных сделок с акциями Синицын Р.А. занимал должность контролера рынка ценных бумаг брокера, что позволило ему скрывать данные факты при составлении отчетности для представления органам управления брокера и Банку России. В отношении Синицына Р.А., Синицына А.А. и Синицыной А.А. Банк России принял меры, направленные на недопущение аналогичных действий в дальнейшем", — сообщает Банк России.

Банк России также принял решение об аннулировании квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка, выданных Роману Синицыну.