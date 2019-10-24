СОЧИ, 24 окт /ПРАЙМ/. Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого призвал российские компании к инвестициям в его страну.

Президент РФ Владимир Путин и Мбасого провели двустороннюю встречу на полях саммита "Россия-Африка".

"У нашей страны благоприятные условия для инвестиций иностранного капитала и поэтому нам хотелось бы поблагодарить вас за эту встречу и призвать российские компании к инвестициям в Экваториальную Гвинею", — сказал Мбасого в ходе встречи.

"Нам хотелось бы развивать сотрудничество экономическое, и развивать значительно", — также отметил он.