СОЧИ, 24 окт /ПРАЙМ/. Намибия хочет расширить сотрудничество с Россией в области мирного атома, в том числе по возможности строительства АЭС, заявил РИА Новости министр индустриализации и торговли Намибии Тьекеро Твея на полях саммита "Россия-Африка" в Сочи.

"Я полагаю, что нам нужно ускорить взаимодействие (по вопросу возможного строительства атомной станции), чтобы оно не оставалось просто на бумаге. Это должно дать нам ощутимые результаты, от которых могут выиграть обе страны ", — ответил Твея на вопрос, ведет ли Намибия переговоры с "Росатомом" о возможности строительстве АЭС.

По словам министра, Намибия готова обсудить с Москвой возможности расширения сотрудничества в сфере не только добычи, но и переработки урановой руды. Твея напомнил, что Намибия входит в число ведущих стран мира по запасам урана. "Мы берем наше сырье, такое как уран, и продаем его, а не производим энергию. Эти страны (переработчики урановой руды) продают его другим, и получают выгоду даже больше, чем мы", — посетовал Твея.

"Теперь нам просто нужно серьезно поговорить. У вас есть опыт, финансовые ресурсы, у вас есть технология (вовлечения урана в ядерный топливный цикл)… Россия выиграет, расширив свои деловые возможности, получит выгоду. Из этого же ресурса мы также извлечем выгоду", — добавил министр.

Намибия продлила срок действия четырех лицензий компании U1 Group (дочерняя компания госкорпорации "Росатом"), что дало U1 возможность возобновить геологоразведку урана в районе Аранос в Намибии, сообщил в понедельник журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Намибия входит в число ведущих стран по запасам урана. В 2018 году U1 сообщила, что получила восемь лицензий на разведку урана в Намибии. В декабре 2016 года Намибия отменила мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране.