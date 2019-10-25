МИНСК, 25 окт — ПРАЙМ. Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на 600 миллионов долларов, потребности в нем нет, заявил министр финансов Белоруссии Максим Ермолович.

"Мы не рассматриваем в качестве источника финансирования кредит правительства Российской Федерации и, собственно, не ведем переговоры по поводу этого кредита. Запросов мы российской стороне не предоставляли. На получение российского кредита мы не рассчитываем", — сказал Ермолович журналистам.

По его словам, Белоруссия обеспечена источниками финансирования в текущем году и "есть четкое понимание по данным источникам на 2020 год". "Поэтому необходимости в каких-то политических кредитах абсолютно нет", — подчеркнул он.

Белоруссия рассчитывает в 2019 году получить китайский кредит в размере 3,5 миллиарда юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов, сообщил Ермолович.

"Надеюсь, что до конца этого года мы всю работу по кредиту завершим. Ожидаем, что в этом году получим кредит", — сказал он журналистам.

Он отметил, что речь идет о сумме 3,5 миллиарда китайских юаней, что эквивалентно примерно 500 миллионам долларов.

"Мы провели ряд встреч, в Минск приезжала большая группа коллег из Банка развития Китая, чтобы подготовить всю необходимую документацию для принятия окончательного решения по кредиту. Все основные элементы кредита согласованы, ожидаем решения со стороны банка Китая, со своей стороны готовим документы для проведения внутригосударственных процедур", — уточнил министр.