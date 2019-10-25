КРАСНОДАР, 25 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью", — говорится в карточке дела.

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США), связанный с публикациями в The Nation, The Telegraph и The Times, которые стали основанием для персональных санкций США. После их введения Дерипаска обратился в суд США с иском к американскому минфину об их отмене.

В суд в пятницу представители всех трех ответчиков не явились. По мнению адвоката Дерипаски Алексея Мельникова, это свидетельствует об отсутствии у них аргументов.

В иске бизнесмен просил суд признать несоответствующими действительности распространенные СМИ данные о нарушениях не только в области деловой жизни, но также в действиях, квалифицируемых как уголовные преступления. Кроме того, бизнесмен требовал обязать ответчиков удалить из интернета эти материалы и опубликовать опровержения.

Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.

Как пояснял журналистам адвокат Дерипаски, этот судебный вердикт не будет безусловным основанием для удовлетворения американского иска бизнесмена, потому что между странами нет соответствующего договора. Тем не менее, решение краснодарского суда может стать одним из доказательств в процессе, который проходит в США.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Дерипаска подал иск в суд США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Он также заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Министерство финансов США требует от суда отклонить иск, полагая, что дело не подсудно американскому суду.