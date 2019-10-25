ВАШИНГТОН, 25 окт /ПРАЙМ/. Новый механизм США по гуманитарной торговле с Ираном исключает передачу стране каких-либо платежей или доходов, сообщает министерство финансов США.

"Учитывая историю иранского режима, растрачивающего свои богатства на коррупцию и терроризм вместо того, чтобы поддерживать иранский народ, мы разработали подходы для защиты от таких хищений и оказания помощи иностранным правительствам и иностранным финансовым учреждениям в создании платежного механизма для содействия законному гуманитарному экспорту в Иран. Благодаря этому механизму никакие доходы или платежи любого рода не будут передаваться Ирану", — говорится в сообщении.

Власти США объявили в пятницу о введении новых более жестких правил торговли гуманитарными товарами с Ираном. Они, как и введенные ранее против исламской республики санкции, будут носить экстерриториальный характер, то есть распространяться не только на США, но и на всех участников торговли с Тегераном.