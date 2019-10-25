ВАШИНГТОН, 25 окт /ПРАЙМ/. Ведущие фондовые индексы США по итогам торговой сессии в пятницу продемонстрировали уверенный рост, обусловленный позитивными ожиданиями инвесторов по снижению ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на заседании на следующей неделе и из-за нового раунда торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.01 по Нью-Йорку (23.01 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) поднялся на 0,55%, до 26953,72 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,70%, до 8243,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 3023,38 пункта.

Инвесторы ожидают решения по учётной ставке ФРС. По прогнозу CME Group, 93,5% аналитиков ожидают, что регулятор в третий раз подряд понизит её на стандартный шаг – 25 базисных пункта или на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС состоится 29-30 октября.

Кроме того, в пятницу состоялся новый раунд торговых переговоров США и Китая. Предыдущий этап обсуждений завершился 10-11 октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение пошлин на импорт ряда китайских товаров, которое должно было вступить в силу 15 октября. Теперь трейдеры ожидают, состоится ли декабрьское повышение американских пошлин. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что переговоры с Китаем идут хорошо.