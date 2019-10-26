ВАШИНГТОН, 26 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Трампа, которую распространил Белый дом. Одновременно президент отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.

Трамп пояснил, что в декабре 2017 года приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины, поскольку был обеспокоен тем, как в этой стране соблюдается защита интеллектуальных прав.

"После повторного рассмотрения… я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли", — говорится в прокламации Трампа.

Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, в документе не сказано.

Вместе с тем, Трамп восстановил пошлины на ряд товаров из Таиланда, заявив, что власти этой страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через шесть месяцев.