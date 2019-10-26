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ВАШИНГТОН, 26 окт /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований, говорится в прокламации Трампа, которую распространил Белый дом. Одновременно президент отменил беспошлинный режим торговли по ряду товаров для Таиланда.

Трамп пояснил, что в декабре 2017 года приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров с Украины, поскольку был обеспокоен тем, как в этой стране соблюдается защита интеллектуальных прав.

"После повторного рассмотрения… я решил, что Украина добилась прогресса в предоставлении адекватной и эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. Таким образом, следует возобновить режим беспошлинной торговли", — говорится в прокламации Трампа.

Решение вступает в силу с 1 ноября. Какие именно товары будут затронуты, в документе не сказано.

Вместе с тем, Трамп восстановил пошлины на ряд товаров из Таиланда, заявив, что власти этой страны не защищают права работников в соответствии с международными стандартами. Пошлины будут введены через шесть месяцев.

В мае 2018 года 155 наименований украинской продукции были исключены из Единой системы тарифных преференций США. Всего в этот список входят около 120 стран. Эта система была установлена законом о торговле 1974 года и дает право беспошлинно ввозить в США более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию стран.

По данным газеты Washington Post, ущерб для Украины был невелик. Ограничения затронули такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и некоторые другие. В 2018 году в США без пошлин было ввезено с Украины продукции на 51 миллион долларов при общем объеме поставок 1,4 миллиарда долларов, пишет издание.

Однако импорт по конкретным позициям тогда заметно снизился. Например, поставки шоколада в 2018 году сократились более чем в два раза — с 247,5 миллиона долларов до 110 миллионов.

С тех пор на Украине был принят закон, который призван улучшить охрану интеллектуальной собственности. Газета сообщает, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже дважды предлагал вернуть ряд преференций. В первый раз документ был подан в Белый дом, однако под давлением тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона отозван. Во второй раз предложение было подано в начале октября, но отозвано на фоне скандала по поводу якобы имевшего место давления команды Трампа на президента Украины Владимира Зеленского — с требованием расследовать деятельность компании Burisma, где работал сын Джо Байдена (главного политического оппонента Трампа).