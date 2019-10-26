ВАШИНГТОН, 26 окт /ПРАЙМ/. Компания Amazon "удивлена" тем, что ей не удалось выиграть тендер в 10 миллиардов долларов на поставку облачных информационных услуг Пентагону, говорится в заявлении компании, которое цитирует агентство Рейтер.

"Детальная оценка исключительно на основе сравнимых оферт привела бы к другому исходу (тендера)", — говорится в заявлении.

Компания Microsoft получила военный контракт суммой в 10 миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных, сообщил Пентагон. При этом Amazon считался фаворитом на выигрыш контракта и практически получил его весной этого года, но министерство обороны в последний момент передумало и решило пересмотреть сделку еще раз. Это произошло на фоне яростной критики со стороны президента Дональда Трампа в адрес Amazon и ее основателя Джеффа Безоса. Трампа, в свою очередь, постоянно критикует принадлежащая Безосу газета Washington Post.

Помимо Amazon на контракт претендовали IBM и Oracle, но они отсеялись на более ранних этапах. Google при этом вышла из тендера еще в 2018 году на фоне критики собственных сотрудников за работу с Пентагоном.