ВЕНА, 27 окт /ПРАЙМ/, Маргарита Костив. Для отмены антироссийских санкций необходимо, чтобы за нее выступила группа стран Евросоюза, заявил РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр.

По его словам, санкции можно легко ввести, но отменить их уже сложно: до сих пор не удалось получить поддержку большинства в ЕС даже за пошаговую отмену санкций.

"Многие страны не рады: мы не рады, итальянцы, частично немецкая промышленность. Но политически продвинуться не получается. В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: "Я не участвую в этих санкциях". Таким образом санкциям придет конец, но вместе с ними — и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться. Нужна группа стран, которая выступит против санкций. Все не так просто", — считает Бауэр.

Он указал на то, что санкции частично вредят России, но и частично идут на пользу — например, в том, что касается продовольствия, сейчас на рынке представлено гораздо больше российских продуктов, чем раньше. "Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам", — добавил собеседник агентства.

Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

Совет ЕС официально продлил на полгода в конце июня экономические санкции против РФ до 31 января 2020 года. Кроме того, ЕС продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года.