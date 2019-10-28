МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление страхования у акционерного общества "Страховая компания "Стерх", следует из сообщения регулятора, опубликованного в понедельник.

"Данное решение принято в связи с нарушением… порядка инвестирования средств страховых резервов… нарушением более чем на 20 процентов минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств… нарушением правил формирования страховых резервов… также в связи с неоднократным нарушением Страховщиком требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности и принятием в течение одного года по указанным основаниям Банком России… и установлением фактов существенной недостоверности отчетности", — говорится в сообщении.

АО СК "Стерх" — универсальная страховая компания. Региональная сеть включает 35 филиалов в Якутии, а также по одному филиалу в Хабаровске, Москве, Владивостоке, Казани и Краснодаре. Головной офис компании находится в Якутске.