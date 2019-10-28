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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Генераторы неслучайных чисел — ФАС заподозрила энергетиков в ценовом сговоре — ФАС заподозрила генерирующие компании в завышении ценовых заявок на рынке на сутки вперед (основной сектор торговли электроэнергией), что спровоцировало резкий рост стоимости энергии в первом полугодии. В европейской части РФ и на Урале он составил 10,2%, в Сибири — 11,3%, а переплата промышленности и госструктур достигла 60 млрд руб.

— Тупик в конце тоннеля — Дональд Трамп рассказал, как убили главаря ИГ — Вашингтон объявил об уничтожении лидера террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Президент США Дональд Трамп сообщил, что его обнаружили и убили в сирийской провинции Идлиб при содействии России, Турции, Сирии, Ирака и курдов.

— Обложение из правил — Налоговые послабления для "Роснефти" привязывают к параметрам бюджета — Споры о размере налоговых льгот для арктического проекта "Роснефти" "Восток ойл" продолжаются. Минфин готов снизить налог на добычу полезных ископаемых для Ванкорского кластера "Роснефти" на 10 лет, но только если цена нефти будет выше заложенных в бюджетном правиле $42 за баррель.

— Игроки на полставки — Россияне предпочитают не рисковать по-крупному в букмекерских конторах — Каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки в букмекерских конторах, подсчитали в Sberbank CIB. Аналитики рассчитывают на рост рынка за счет легального онлайн-сегмента, объем которого к 2022 году должен почти утроиться.

— Лечение сотовой связью — Гипертоников обеспечат приборами по ОМС — В 2020 году государственные больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для удаленного мониторинга состояния здоровья. В первую очередь Минздрав планирует обеспечить ими 2,5 млн человек с повышенным артериальным давлением.

— Торговля ЕАЭС пока берет лишь внешние барьеры — Страны "пятерки" указали на препятствия внутри союза, но подписали соглашение с Сербией — Последняя в этом году встреча премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла на фоне снижения взаимного товарооборота на 3% по итогам восьми месяцев этого года. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин объяснил такую динамику сохранением препятствий во взаимной торговле, несмотря на заявленное сокращение их числа с 56 до 36.

— Искусственный интеллект требует естественного — AI всех интересует, многих беспокоит и мало кому приносит прибыль — Глобальный опрос структур университета MIT и группы BCG показал выход в 2019 году технологий искусственного интеллекта (AI) в граничную зону массового применения в бизнесе. Подавляющая часть компаний уверена в том, что AI будет играть большую роль в бизнесе, почти половина видит риск в том, что AI будет фактором успеха конкурентов.

— В третьем квартале капвложения по-прежнему не росли — Мониторинг инвестиций — Прогноз экономистов Банка России по их же оценкам сбылся — прирост инвестиций в основной капитал в третьем квартале оценивается в интервале 0,3–0,8%, то есть вблизи уровней первого—второго кварталов 2019 года, говорится в сентябрьском комментарии регулятора об экономике.

— Чуулгану никто не нравится — Назначенцы Бату Хасикова не приняты ойрат-калмыцкой общественностью — Участники несанкционированного протестного митинга в Элисте в воскресенье вновь потребовали отправить в отставку и. о. главы города Дмитрия Трапезникова и распустить избранное в сентябре этого года городское собрание депутатов как не оправдавшее доверия.

— Под доверием Кремля — В Москве следят за соответствием рейтингов президента и глав регионов — Администрация президента следит за тем, чтобы положительная динамика рейтингов губернаторов совпадала с изменениями аналогичных показателей у главы государства, утверждают источники. Эта мера должна предостеречь глав регионов от приписывания успехов себе и перекладывания проблем на федеральные власти.

— Отца Дмитрия Захарченко обсчитали в приговоре — Стали известны мотивы обжалования судебного решения по делу о растрате в МИА-банке — Сегодня Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на приговор Мещанского райсуда, назначившего четыре года заключения за растрату Виктору Захарченко — отцу полицейского-миллиардера Дмитрия Захарченко, отбывающего срок за коррупцию.

— Адвоката арестовали по чужим показаниям — Защитника дагестанского чиновника обвиняют в давлении на свидетеля — Стали известны подробности расследования резонансного уголовного дела в отношении известного московского адвоката Дагира Хасавова, который, по версии следствия, оказывал давление на свидетеля, участвующего со стороны обвинения в громком судебном процессе по делу экс-руководителей правительства Дагестана.

— Банкиру возместили лишь расходы на защиту — Экс-глава "Пурпе" получил за незаконное уголовное преследование меньше, чем рассчитывал — Бывший председатель правления и владелец контрольного пакета банка "Пурпе" Алексей Евдокимов попытался в суде добиться выплаты ему 12,4 млн руб. в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Банкир в свое время являлся ключевым фигурантом расследования хищения 122 млн руб., выделенных РЖД на реализацию инвестиционной программы.

— Золотодобычу выводят на чистую воду — После трагедии в Красноярском крае президента просят прекратить выдачу лицензий на добычу россыпного золота — Восемнадцать природоохранных общественных организаций после прорыва дамбы золотопромышленного предприятия в Красноярском крае, из-за которого погибли 17 человек, инициировали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить выдачу лицензий на добычу россыпного золота.

— Подмосковные электрички становятся ближе к населению — Жители Долгопрудного протестуют против прокладки новых путей рядом с их домами — Жители подмосковного города Долгопрудный обратились в ОАО РЖД, в мэрию Москвы и правительство Московской области с просьбой пересмотреть планы по развитию проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

— Экологи нашли дом у озера — Это может привести к включению "Золотых гор Алтая" в список всемирного наследия под угрозой — "Гринпис России" обнаружил частный дом на берегу озера Дарашколь, которое считается одним из самых красивых и труднодоступных мест Горного Алтая. По словам зеленых, постройка нарушает режим парка и природоохранное законодательство. Дом находится на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

— Европа усомнилась в Сербии — После подписания Белградом соглашения с ЕАЭС — Премьер Сербии Ана Брнабич заявила, что подписанное в пятницу соглашение о свободной торговле с ЕАЭС не противоречит европейскому пути Белграда. Между тем Евросоюз, призывавший Сербию отказаться от подписания соглашения, пообещал "внимательно следить за ситуацией".

— Венецианская комиссия взялась за язык — ПАСЕ приступила к проверке скандального украинского закона — В Киеве начала работу делегация Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), которой предстоит выяснить, отвечает ли новый украинский закон о языке европейским нормам и не ущемляет ли он права представителей национальных меньшинств.

— Аптеки развезут лекарства — Сети начали тестировать доставку препаратов — После неудачной попытки крупных аптечных сетей добиться от прокуратуры Москвы блокировки Ozon.ru за запрещенную онлайн-торговлю лекарствами профильный ритейл сам начал осваивать этот канал. Так, доставку лекарств на дом запустила "Самсон-фарма", которая может быть связана с третьим игроком на рынке — ГК "Эркафарм".

— Подшипники выкатили поперек железных дорог — Ограничения теперь коснутся и ОАО РЖД — В день, когда Минтранс издал приказ об исполнении протокола Совета по железнодорожному транспорту, предписывающий перевод всего грузового парка РФ на кассетные подшипники, Ространснадзор потребовал от ОАО РЖД разобраться с вопросом использования на сети роликовых подшипников с истекающим сроком службы.

— Соло на большой турбине — За господдержкой пришли только "Силовые машины" — Как и ожидалось, "Силовые машины" Алексея Мордашова стали единственным участником конкурса на получение бюджетной субсидии правительства для разработки отечественной мощной газовой турбины. Но компания запросила из бюджета на 2019–2021 годы 5 млрд руб. вместо 7 млрд руб., при этом оценка себестоимости проекта выросла до 17 млрд руб.

— Кредит сроком до трех лет лишения свободы — Черным кредиторам готовят уголовную ответственность — Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс. Однако столь серьезные последствия возникнут только у тех, кто выдал более 2,25 млн руб. или уже был ранее оштрафован по той же статье.

— Бюджет СРО пополнят штрафами — ЦБ озаботился экономической эффективностью финансового саморегулирования — Банк России считает доходы саморегулируемых организаций (СРО) на финансовом рынке низкими и слабодиверсифицированными. Для решения этой проблемы регулятор, в частности, предлагает повысить штрафы, налагаемые на их участников.

— Оздоровление Минбанка сбилось с графика — Качество кредитного портфеля банка вновь упало — Финансовое оздоровление Московского индустриального банка (Минбанк) пошло не по плану. После недавней докапитализации по максимальному уровню у банка вновь ухудшилось качество кредитного портфеля, потребовавшее формирования очередных резервов на 25 млрд руб.

— Открытым ПИФам сократят расходы — УК оставят аудиторские заключения для закрытых фондов — Ряд крупных управляющих компаний (УК) собираются исключить из правил открытых паевых фондов необходимость проведения годовых аудиторских заключений. В случае розничных фондов аудиторы дублируют работу, проводимую спецдепозитарием, отмечают участники рынка. Фондам такой шаг позволит экономить до 1,5 млн руб. ежегодно, которые пойдут на увеличение доходов пайщиков.

— ЦБ усилит надзор за платежами — НПС обновит стратегию развития — В ЦБ началось обсуждение проекта стратегии развития национальной платежной системы (НПС). Прежняя стратегия была принята в 2013 году, теперь изменения условий в стране и мире потребовали разработки нового документа, в котором в том числе отмечена необходимость усилить надзорную роль ЦБ.

— Крыловский центр ждут под другим крылом — Предприятие может быть серьезно реорганизовано — Преобразование ведущего судостроительного исследовательского центра РФ ФГУП "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ) в ФГБУ может быть частью более масштабных перемен. В частности, речь шла о присоединении КГНЦ к Центральному аэрогидродинамическому институту имени Жуковского (ЦАГИ) или Курчатовскому институту.

— Apple не прозвучит в России — Видеосервис компании запустится без русскоязычного дубляжа — Контент запускающегося 1 ноября видеосервиса Apple TV+ не получит русскоязычного дубляжа — в России будут доступны только локальные субтитры. Российский пользователь привык к дубляжу, отсутствие которого, вероятно, означает, что сервис не рассчитывает на большой приток аудитории на первом этапе, считают местные конкуренты.

— "Абсолют" закрывает склады — Последний логистический актив группы может отойти Raven — Группа "Абсолют" Александра Светакова готова продать свой последний складской комплекс. Объект площадью более 50 тыс. кв. м может отойти британской Raven Property Group за 1,7 млрд руб. Сделка, которая может войти в тройку крупнейших в году, отвечает тренду на консолидацию логистического рынка.

— Под яблоки закупили земли — Хозяйство Геннадия Тимченко расширяет производство — Перспективность рынка яблок, более трети которого приходится на импорт, стимулирует российских производителей наращивать производство. Краснодарский "Алма Холдинг", доля в котором принадлежит Геннадию Тимченко, может увеличить площадь садов на 1 тыс. га.

— Wi-Fi в метро сделает остановку — "МаксимаТелеком" запустила новый рекламный формат — Оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" пытается расширить охват аудитории за счет пользователей, уставших от большого количества рекламы. Для них компания ввела новый механизм подключения — примерно 15 секунд рекламы за 7 минут интернета.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Правительство позволит строить жилье ближе к аэропортам — Премьер Дмитрий Медведев поручил Роспотребнадзору ослабить ограничения по уровню шумов от самолетов — Дмитрий Медведев 15 октября поручил Роспотребнадзору сменить методику оценки уровня шума аэропортами. Об этом говорится в протоколе совещания у премьер-министра. Подлинность документа подтвердил федеральный чиновник и два человека, знающих о содержании от участников совещания.

— Основная волна губернаторских отставок может состояться весной 2020 года — Чиновники администрации и политтехнологи начали аудит регионов, где в следующем году пройдут выборы — Традиционной осенней серии отставок губернаторов может не быть: основная ротация произойдет весной 2020 г., рассказали три человека, близких к Кремлю. Это связано с тем, что нынешние руководители должны обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме, поясняет один из них.

— Правозащитники помогут правоохранителям в борьбе за право выезда из России — Отменить подобные запреты Россия обязалась еще в середине 1990-х годов — Паблик "Омбудсмен полиции" в сети "В контакте" и Международная "Агора" окажут правовую помощь сотрудникам правоохранительных органов, которые столкнулись с запретом на выезд за границу, были уволены в связи с выездом либо уже оспорили увольнение и намерены обратиться в ЕСПЧ.

— Российские военные усомнились в смерти лидера "Исламского государства" — Их сейчас больше волнует выполнение российско-турецких договоренностей по Сирии — Лидер запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ) Абу Бакр аль-Багдади ликвидирован в ходе спецоперации вооруженных сил США, объявил в воскресенье президент Дональд Трамп. По его словам, террориста настигли в деревне Бариша в сирийской провинции Идлиб недалеко от турецкой границы, аль-Багдади пытался скрыться в тоннеле.

— Снижения ключевой ставки может не хватить для возврата к целевой инфляции — ЦБ может предпринять следующий шаг уже в декабре — Совет директоров ЦБ 25 октября снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.), она стала 6,5%, и одновременно понизил прогноз инфляции на конец года с 4–4,5% до 3,2–3,7%. Снижение ставки стало четвертым и самым большим за год.

— ФАС определила эталонные расходы воды и тепла — Эталоны стали понятнее бизнесу, но он все еще ждет конкретные расчеты — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сформировала перечень базовых затрат компаний, которые будут учитываться при формировании эталонных тарифов для воды и тепла. Этот единый классификатор операционных расходов ведомство направило на рассмотрение в Минэкономразвития.

— Генеральный директор Британского совета: "Наши связи с Россией не прерываются" — Сэр Кирон Деван рассказывает, как работает Британский совет после того, как его деятельность в России была официально прекращена, и почему он верит, что взаимное доверие способно сделать мир лучше — Сэр Кирон Деван, возведенный во дворянство за достижения в благотворительном фонде Macmillan Cancer Support, возглавил Британский совет в 2015 г.

— Арабская DP World и РФПИ пообещали вложить $2 млрд в российские проекты за долю в Fesco — Идет борьба за последний крупный актив бизнес-империи Магомедовых — Подконтрольный правительству Объединенных Арабских Эмиратов портовый оператор DP World в консорциуме с РФПИ вновь претендует на покупку Fesco.

У "Останкино" серьезные финансовые проблемы — Руководитель телецентра винит в них "Первый канал" и не исключает сбои в телевещании — Финансовые проблемы ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино", вызванные неплатежами со стороны "Первого канала" и его подрядчиков, ставят под угрозу эфиры всех клиентов Останкинского телецентра. Об этом в видеообращении предупредил гендиректор ФГУПа Михаил Шубин.

— АФК "Система" откроет первый отель в Санкт-Петербурге — Корпорация Евтушенкова перестроит офис МТС в 5-звездочную гостиницу — АФК "Система" планирует открыть вместо офиса МТС по адресу: Итальянская улица, 8а, 5-звездочный отель. Управлять им будет входящая в корпорацию Cosmos Hotel Group, рассказал ее президент Александр Швейн. Представитель МТС эту информацию подтвердил.

— Четверть жилья в Москве будет построена за счет городского бюджета — Это следствие программы реновации старых зданий — В ближайшие три года Москва построит за счет бюджетных средств 3,4 млн кв. м жилья, следует из опубликованных на сайте мэрии документов по бюджету. Это в разы больше, чем город строил до сих пор. Например, в предыдущие три года Москва ввела за свой счет 940 000 кв. м.

— Крупный проект "Роснефти" не получит льготы на добычу нефти — Ванкорское месторождение не войдет в создаваемый арктический кластер, решило правительство — Для загрузки Северного морского пути ведется разработка консолидации нефтегазовых активов и создания новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края, писал в июне 2019 г. президенту Владимиру Путину главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

— Ритейлер "Вкусвилл" открыл первую точку в аэропорту — Магазин-кафе заработал в "Шереметьево" — Первый магазин-кафе "Вкусвилл" в аэропорту открылся в ночь с 24 на 25 октября в зоне "Аэроэкспресса" московского аэропорта "Шереметьево", рассказала "Ведомостям" управляющая группы развития сети "Вкусвилл" Ольга Щедрина. Площадь круглосуточного магазина-кафе – 108 кв. м, в ассортименте около 1250 товаров.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Отставка процента — Как снижение ключевой ставки повлияет на доходность вкладов и цену кредитов — Коммерческие банки вслед за пятничным снижением ключевой ставки Банком России довольно быстро опустят проценты по вкладам, но снижения ставок по кредитам неизбежно придется подождать, считают аналитики. Процесс продолжится и дальше — весьма вероятен как минимум еще один раунд снижения ключевой ставки в декабре.

— Долетит ли дрон до понедельника?— Легким беспилотникам запретили летать без учетных номеров — С 28 октября легкие дроны и коптеры уже не имеют права подниматься в небо без учетных номеров. Отпущенный их владельцам срок для постановки на учет истек. Под новые правила учета подпадают самые разные аппараты — и коптеры для выполнения профессиональных задач, и игрушки, и самодельные модели.

— Двадцать тысяч за час пути — Депутаты начали расследование высоких цен на авиабилеты — Парламент Якутии начал расследование причин, влияющих на высокую стоимость пассажирских авиаперевозок на внутренних маршрутах. Здесь за 45 минут полета приходится платить 15,8 тысячи рублей, получается более 21 тысячи в час.

— Адвокаты удачи — "Гонорары успеха" для адвокатов будут узаконены — Адвокаты смогут получать солидную долю от выигранной их клиентами (то есть в реальности самими адвокатами, старавшимися ради клиентов) суммы. Предложение может оказаться заманчивым для тех граждан, чье дело верное, но денег затевать судебный процесс нет.

— Цифровая граница — Владимир Путин отметил работу таможенной службы — На встрече с главой ФТС Владимиром Булавиным президент Владимир Путин поздравил сотрудников таможни с профессиональным праздником.

— Скидки с условием — ФАС оценит политику Booking.сom по ценам на отели — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может уже на этой неделе озвучить результаты рассмотрения жалобы на сервис бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин.

— Отрубать не будут — Новых мер против телефонных террористов пока не принято — Возможность отключать на полгода интернет-трафик со стороны не только отдельных провайдеров, но и целых стран получит ФСБ для борьбы с телефонным терроризмом.

— Как возместить ущерб — Юрий Чайка провел коллегию с белорусскими прокурорами — В Бресте прошло очередное заседание объединенной коллегии генеральных прокуратур России и Беларуси, главной темой которого стало возмещение ущерба, причиняемого преступлениями и правонарушениями.

— От целины до Вахты памяти — Студенческие строительные отряды отметили 60-летие — Все регионы должны принять свои законы о студенческих строительных отрядах, чтобы они заработали в каждом субъекте Российской Федерации. При этом одна из ближайших главных задач студенческих стройотрядов — подключиться к реставрации и восстановлению мемориалов и памятников Великой Отечественной войны.

— Дверь в Сербию — Евразийский союз расширил географию сотрудничества — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) расширяет круг партнеров в мире — соглашение о зоне свободной торговли подписано с Сербией. Интеграционные процессы на евразийском пространстве будут продолжаться, пообещал премьер-министр Дмитрий Медведев, пусть это и не нравится кому-то за океаном.

— Куда ушли шпионы — Николай Патрушев рассказал о хакерах и причинах ЧС — Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании в Омске.

— Оборона в приоритете — Россия и Беларусь будут укреплять военное сотрудничество — Сергей Шойгу провел в Москве заседание совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси, где оценил возникшие опасности Союзному государству после выхода США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности.

— Дома! — Мария Бутина вернулась на Родину из американской тюрьмы — Россиянка Мария Бутина, которая отбывала тюремный срок в США, в субботу вернулась на Родину. Рейс "Аэрофлота" Майами — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево почти на полчаса раньше положенного. Но Мария выходить к ожидавшим ее десяткам теле- и фотокамер не спешила.

— Билет за бутылку — В метро могут поставить фандоматы — В российских метрополитенах могут установить фандоматы — аппараты, принимающие пустые пластиковые бутылки и банки в счет оплаты проезда. Производители этих устройств подтвердили, что переговоры об этом ведутся с федеральным министерством транспорта.

— Миллиарды для вузов — Проект 5-100 ждет перезагрузка — Проект по повышению конкурентоспособности российских вузов — так называемый Проект 5-100 — выходит на новый виток. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году проект ждет перезагрузка: будет проведен новый конкурс, по итогам которого выберут 30 университетов.

— Не стой под окном — С нового года коммерческим перевозчикам запретят парковаться во дворах — Такси, автобусы, микроавтобусы и грузовики с 1 января 2020 года не смогут парковаться в жилой зоне. Им придется искать специальные стоянки. Как напоминает минтранс, с нового года вступают в силу требования к парковкам для транспорта юрлиц и ИП.

— Таблетки дома — Лекарство для детей с эпилепсией доставлено в Россию — В Россию доставлена первая партия фризиума — противосудорожное лекарство, незарегистрированное в нашей стране, предназначено для лечения тяжело больных детей. Минздрав пошел на эту особую меру чтобы обеспечить качественным лечением детей после нескольких случаев привлечения к ответственности матерей, ввозивших лекарство без разрешения.

— Сбавить обороты — МВД до 2 декабря ответит: введут ли штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч — Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил МВД проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение скорости на 10-20 километров в час. Сейчас за нарушение скоростного режима до 19 километров в час никаких штрафов не предусмотрено.

— Номер с видом на конвой — Приемная бизнес-омбудсмена начала свою работу с обсуждения вопроса частных тюрем — Общественная приемная уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой открылась в пятницу вечером в центре Москвы. Здесь бизнесмены всегда смогут получить необходимую консультацию и оперативную юридическую помощь.

— "Война и мир" в первом чтении — Депутаты и эксперты спорили о будущем книг в России — Как вновь сделать россиян самой читающей нацией — эту тему в Госдуме обсудили деятели культуры и эксперты. Был предложен самый широкий спектр мер — например, обязательное собеседование при приеме на работу на тему прочитанных книг и расширение школьной программы.

— Барселона: огонь не угас — В столице Каталонии снова баррикады — Протесты в Каталонии продолжаются. В субботу снова загорелись баррикады на центральных улицах Барселоны. А протестующие собрались перед Управлением национальной полиции региона, требуя освободить более 40 человек, задержанных в ходе уличных беспорядков неделю назад.

— В поисках альтернативы — Кого и почему выбирают немцы в бывшей восточной земле — В воскресенье жители немецкой земли Тюрингия голосовали за кандидатов в местный парламент. Пока официальные результаты не появились. Однако, по данным экзитполов ZDF и ARD, "Альтернатива" набирает от 23 до 24 процентов голосов. У христианских демократов — около 22 процентов, а на первое место выходят посткоммунисты — партия "Левые".

— Боевики "без головы" — Соединенные Штаты Америки заявили о ликвидации террориста аль-Багдади — Спецназ США рапортовал о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади, главаря террористов ДАИШ (запрещена в РФ). О военной операции в воскресенье заявил лично президент Дональд Трамп, подтвердивший слухи в прессе, по которым террориста уничтожили в сирийской провинции Идлиб.

— Когда президент не лох — Зеленский проиграл неонацистам — Глава Украины Владимир Зеленский посетил в субботу село Золотое в Луганской области, где десяток бывших боевиков неонацистского полка "Азов" блокируют отведение войск. У президента и бандитов состоялся разговор за чашкой чая во дворе захваченного ими частного дома, который ничем не окончился: они отвергли его просьбы уйти по-хорошему.

— Танки у нефтяных скважин — Почему военные США передумали уходить из Сирии — В Российском военном ведомстве жестко отреагировали на заявление главы Пентагона Марка Эспера. После встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе он завил, что американцы усилят свои позиции в провинции Дэйр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

— В объективе — подлодки — Наши инспекторы проверили базу ВМС США в Сан-Диего — В пятницу стало известно, что специально оборудованный военный самолет Ту-154МЛК-1 с российскими инспекторами на борту выполнил очередной наблюдательный рейд над армейскими и флотскими базами в юго-восточной части США. Этот рейд был санкционирован руководством Соединенных Штатов в рамках Договора по открытому небу.

— Смартфон мне друг — Жители страны тратят все больше денег на смартфоны — За 9 месяцев 2019 года на покупку 19,4 миллиона устройств ушло 318 миллиардов рублей, это на 8% в деньгах и 2% в штуках больше, чем годом раньше. Рост расходов на покупку смартфонов легко объяснить. За январь — сентябрь их средняя цена в России увеличилась на 6 процентов, достигнув отметки 16,3 тысячи рублей.

— Гаджеты спасут от браконьеров — Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил создать платформу для наблюдений за состоянием окружающей среды — Беспроводные датчики с помощью интернета вещей (Internet of Things, IoT) в режиме реального времени будут вести дистанционный мониторинг и передавать данные экологам. Совет предлагает правительству внести изменения в законы об охране окружающей среды и о защите прав юрлиц,.

— Когда полотна оживают — В музеях появятся технологии дополненной реальности — В российских музеях скоро появятся цифровые платформы, которые помогут полностью погрузиться в мир искусства, науки и техники. Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) заключил первое соглашение с крупной IT-компанией, чтобы обеспечить проникновение новых технологий в музеи.

— Дома умнеют, но становятся опаснее — Системы "умный дом" стремительно завоевывают доверие россиян — В этом году их количество уже превысило 1,5 миллиона, а к 2023 году может вырасти еще почти в 3 раза, прогнозируют специалисты. Производители обещают пользователям комфортную среду и избавление от рутинной домашней работы.

— Вам поможет чат-бот — Почти 70% взаимодействия компаний с потребителями их услуг к 2030 году станет обеспечивать искусственный интеллект — Умные машины будут общаться с клиентами, принимать решения в процессе их обслуживания и маркетинговые решения, проводить промо-акции. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного Futurum Research по заказу компании SAS.

— Дроны не пройдут — В России создали систему противодействия гражданским беспилотникам — После того как атака дронов обрушила добычу нефти крупнейшего мирового экспортера черного золота — Саудовской Аравии, вопрос использования подобных решений перестал быть риторическим.

— Спасительная кнопка — Как обезопасить дорогу в школу?— После трагедии в Саратове, где по дороге в школу была убита девятилетняя Лиза, родителей по всей стране волнует вопрос: безопасна ли дорога в школу у их ребенка? Не проходит ли она мимо гаражей или заброшенных домов, достаточно ли освещены улицы? И главное — можно ли отпускать детей одних?

— Вино без границ — В Крым съехались лучшие виноделы мира — Крым собрал представителей винодельческого сообщества России и стран ближнего и дальнего зарубежья: здесь впервые прошел IX Всероссийский cаммит виноделов и I Международный винный конкурс имени Льва Голицына.

— Прерванная песня — На Алтае автобус с фольклорным коллективом попал в жуткую аварию — В понедельник в Алейском районе Алтайского края объявят траур по погибшим в ДТП участницам фольклорного коллектива "Сударушки". Пожилые женщины ехали в Барнаул на краевой фестиваль творческих коллективов серебряного возраста. Но выступить им и не удалось.

— Заварили кашу — Попытка персонала кафе самостоятельно устранить утечку газа привела к взрыву — В Улан-Удэ взрыв бытового газа разворотил расположенное в центре города кафе. Пострадали 12 человек. Двое находятся в реанимации в очень тяжелом состоянии.

— Уснули на взлете — В аэропорту Сочи открылся первый на Юге России капсульный отель — Международный аэропорт Сочи стал первой воздушной гаванью на Юге России, оборудованной капсульным отелем. Десять капсул находятся на втором этаже сектора В — недалеко от стоек регистрации, рядом — таможенный контроль, что очень удобно.

— Кто пилит лес — В красноярском минлесхозе проведено изъятие документов по делу на сотни миллионов — В пятницу сотрудники ФСБ России в рамках проверки деятельности Министерства лесного хозяйства Красноярского края изъяли всю необходимую документацию в краевом управлении этой организации и подведомственных ему учреждениях.

— Будьте как дома — Поезда нового поколения выходят на маршруты в ноябре — Проехать в поездах дальнего следования с непривычным комфортом пассажиры смогут с конца ноября. На маршруты выйдут вагоны нового поколения, оборудованные как номера в отеле — душевыми кабинами, индивидуальными сейфами, микроволновками и другими полезными приспособлениями.

ИЗВЕСТИЯ

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— За время деньги — "Автодор" определил стоимость проезда по трассе от Москвы до Петербурга — выяснили стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М11 Москва — Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре. Поездка обойдётся в среднем в 1,3–2 тыс. рублей, следует из проекта приказа "Автодора". Цена будет зависеть от дня недели и наличия транспондера.

— Плата за мораторий — Пенсионные льготы обойдутся бюджету в 10 млрд — В10 млрд рублей обойдутся бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, оценило Министерство финансов.

— Удар по Багдади — Почему убийство главаря ИГИЛ — больше пиар, чем борьба с террором — Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В лучших традициях американских боевиков главаря террористов якобы выслеживали несколько недель и загнали в угол. Однако при всех положительных эффектах сама операция больше напоминает пиар-акцию и имеет лишь частичное отношение к борьбе с терроризмом.

— Расчётные узы — Центробанк создаёт новый способ финансовых сообщений с Китаем и Индией — Россия, Китай и Индия придумали способ организации расчётов на случай отключения от SWIFT. Отечественное решение — систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ — планируется состыковать с китайской и индийской платёжными инфраструктурами,

— Москва слезам верит — Возвращение Марии Бутиной не улучшит наши связи с Вашингтоном — Положительного сдвига в отношениях Москвы и Вашингтона на фоне возвращения Марии Бутиной не произошло, поскольку остальные российские заключённые по-прежнему остаются в американских тюрьмах, шансы на их скорейшее освобождение крайне малы.

— Несправедливости ради — США отказались передать России лётчика Ярошенко — США отказали России в передаче лётчика Константина Ярошенко. Вашингтон сообщил семье о решении, которое принималось около полугода, в тот самый день, когда домой вернулась другая российская заключённая — Мария Бутина. Близкие лётчика, отбывающего 20-летний тюремный срок по надуманному обвинению, подавлены.

— Радикально расстроенные — Украина отметит освобождение от фашистов — Десятки тысяч украинцев 28 октября примут участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия освобождения Украины от фашистских захватчиков. Несмотря на то что праздник официально закреплён указом президента Виктора Ющенко от 2009 года, крупных мероприятий на государственном уровне не планируется.

— Выход в шестёрку — Продолжат ли банки снижать проценты по кредитам — Банки уже заложили решение ЦБ по ключевой ставке в стоимость своих услуг, но потенциал для повышения доступности кредитов ещё есть. Ключевой показатель достиг минимального уровня с 2014 года — 6,5%. О таком решении сообщил регулятор.

— Креплёные связи — Чем запомнился саммит виноделов, впервые прошедший в Крыму — В субботу, 26 октября, состоялся ежегодный, уже девятый по счёту Всероссийский саммит виноделов. В этом году он впервые прошёл в Крыму. В рамках саммита был проведён международный конкурс, по итогам которого были названы лучшие отечественные вина.

— Исчезающий вид — Отечественные продукты с маркировкой "органик" могут пропасть с прилавков — Отечественная продукция с маркировкой "органик" может исчезнуть с прилавков с 1 января из-за новых правил сертификации. За два месяца до их вступления в силу аккредитована лишь одна сертификационная компания, и она не успеет вовремя провести проверки.

— Третья лишняя — 35% семей с детьми недополучают льготы — Около 35% семей с детьми не пользуются положенными по закону льготами. Они просто о них не знают. Таковы результаты всероссийского опроса Общественной палаты РФ "Семейная политика: меры поддержки глазами семей", подготовленного к форуму "Сообщество", который состоится 31 октября.

— Взлёдная полоса — Северные аэродромы впервые смогут принимать тяжёлые самолёты — Армирование льда сетками из базальта и стекловолокна позволит создавать безопасные арктические дороги и взлётнопосадочные полосы, способные выдержать тяжёлые самолёты. Новые материалы устанавливают на лёд и заливают пресной водой. Помимо увеличения прочности они не позволят льду быстро разрушаться при появлении трещин.

— Ложка-картошка: в России создали одноразовую посуду из крахмала — Разработан отечественный биоразлагаемый пластик без использования химикатов — Из обычного крахмала, картофельного или зернового, ученые создали полностью биоразлагаемый пластик, который не наносит вреда природе при утилизации. Сделанная из него одноразовая посуда настолько безвредна, что ее при желании можно даже съесть после использования.

РБК daily

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— Чтобы деньги не утекали, нужно не барьеры создавать, а хорошие условия — Министр экономического развития Максим Орешкин ответил на вопросы читателей.

— Сильный отклик на слабый спрос — Совет директоров ЦБ четвертый раз подряд с июня снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 п.п., до 6,5% годовых, говорится в сообщении регулятора. Большинство экономистов накануне заседания считали, что банк не пойдет на такое резкое смягчение политики.

— Импортозамещение уперлось в сырье и оборудование — Ограничительные меры дали возможность России снизить зависимость от импортной продукции и найти новые источники доходов от экспорта. Насколько оправдала себя политика контрсанкций, разбирались эксперты.

— Перонисты поддали пожара — В воскресенье в Аргентине выбирали президента. В избирательном бюллетене шесть кандидатов, основная борьба развернулась между двумя — действующим главой государства Маурисио Макри и бывшим премьер-министром Альберто Фернандесом. Макри возглавляет страну с 2015 года, на перевыборы он идет в тандеме с кандидатом в вице-президенты Мигелем Анхелем Пичетто.

— "Сургутнефтегаз" и его пять причин — Акции "Сургутнефтегаза" начали резко дорожать после полудня в среду, 23 октября. К закрытию торгов в пятницу, 25 октября, цена за одну обыкновенную акцию поднялась с 36,41 до 46,58 руб., или на 27,9%. В итоге капитализация компании (с учетом привилегированных акций) достигла почти 2 трлн руб.

— Парниковый сглаз — Октябрьский взлет котировок не первый для акций "Сургутнефтегаза" в этом году. В конце августа стало известно, что нефтяная компания создала "дочку" ООО "Рион", заявившую в качестве вида деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. На этих новостях за пять дней обыкновенные акции нефтяной компании подскочили на 30%, до 35,5 руб. за штуку.

— Заемщики попали под раздачу — Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8%—максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ. По сравнению с августом объем выданных физическим лицам ссуд увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн руб.

— Телевещатели договорились о монетизации глубинки — Учрежденный российскими телевещателями Национальный рекламный альянс—компания, которая сейчас продает рекламу практически на всем ТВ, — принял решение изменить ключевой подход в продажах рекламы: с нового года рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей, которые увидели его ролик.