ПЕКИН, 28 окт — ПРАЙМ. Значительный прогресс достигнут в переговорах по Региональному всеобъемлющему экономическому партнерству (RCEP), остается лишь несколько вопросов, по которым стороны пока не смогли добиться консенсуса, заявил на брифинге в понедельник помощник министра коммерции Китая Ли Чэнган.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) подразумевает подписание соглашения о свободной торговле между 10 членами АСЕАН (Бруней, Мьянма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам) и шестью государствами-партнерами АСЕАН по соглашениям о свободной торговле (Австралия, Индия, Китай, Япония, Южная Корея, Новая Зеландия). Это объединение заочно конкурировало с Транстихоокеанским партнерством, в котором раньше участвовали США.

"Скорейшее завершение переговоров по соглашению о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP) поспособствует продолжительной стабильности, процветанию и развитию региона", — указал Ли Чэнган.

Он напомнил, что переговоры по соглашению начались еще в 2012 году и за это время состоялись уже две встречи лидеров, 18 министерских встреч и 28 раундов переговоров.

"С начала этого года, следуя достигнутому в ходе второй встречи лидеров консенсусу, мы прикладывали неустанные усилия по ведению соответствующих переговоров, и нам удалось добиться значительного прогресса", — отметил Ли Чэнган.

По его словам, на данный момент остается всего несколько вопросов, по которым стороны еще не пришли к окончательному консенсусу, "это достаточно сложные вопросы, и мы прикладываем большие усилия для продвижения их скорейшего решения, Китай продолжит играть в этом свою конструктивную роль".

В свою очередь помощник министра иностранных дел Китая Чэн Сяодун заявил о необходимости активно "продвигать региональную экономическую интеграцию".

"Соответствующие страны в настоящее время стремятся к скорейшему завершению переговоров по RCEP, то есть по созданию зоны свободной торговли, охватывающей крупнейшую группу населения и наиболее активно развивающиеся экономики, что придаст мощный импульс региональной торговле, позволит упростить инвестирование и поспособствует процветанию АТР", — отметил Чэн Сяодун.