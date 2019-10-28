МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Новый налог, который охватит все объекты проживания, включая отели на популярных у россиян курортах, появится в туристической отрасли Турции с 1 апреля 2020 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Как сообщает АТОР, эксперты обращают внимание, что несмотря на название — "налог на проживание" — этот сбор не является аналогом "туристического налога" или "налога на ночевку", принятого в европейских странах.

"Налог на проживание не направлен на самого туриста: его плательщиками будут объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. При этом, и это важно, отели будут платить такой налог как с цены размещения гостя, так и с остальных оказываемых ему услуг, в том числе питания, услуг бассейна и SPA, конференций, развлечений", — поясняется в сообщении Ассоциация туроператоров.

Новый налог вступит в силу с 1 апреля 2020 года. При этом до конца 2020 года, по сообщению АТОР, ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостю. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет страны уже 2% от стоимости оказываемых услуг. Однако финальное решение в этом налоговом вопросе остается за президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который имеет право уменьшить или увеличить ставку налога втрое, отмечается в сообщении.

Турецкие отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год. Как поясняется в сообщении АТОР, в 2020 году оплачивать этот налог отельный бизнес будет самостоятельно, а в 2021 году "налог на проживание" уже будет включен в контрактинг всеми отелями, что приведет к повышению проживания для туристов как минимум на 2%.