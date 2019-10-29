МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. Большинство россиян на ноябрьские праздники поедет в путешествие по РФ, однако по сравнению с прошлым годом выросла доля туристов, которые отправятся за границу — популярными направлениями в этом году стали Италия, Турция и Испания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ozon.Travel, одного из крупнейших онлайн-продавцов авиа- и железнодорожных билетов в России.

Эксперты компании проанализировали поведение более чем 2 миллионов клиентов, чтобы выяснить, как российские туристы планируют провести ноябрьские праздники (в России 4 ноября отмечается День народного единства). Ozon.Travel отмечает, что прекращение авиасообщения с Грузией, которая в 2018 году была на втором месте среди самых популярных направлений для поездок в эти даты, не сказалось на турпотоке из РФ.

"Напротив, почти на треть выросла доля туристов, которые в этом году выбрали заграничные путешествия: в ноябре 2018 года 73% россиян путешествовали внутри страны, в этом году их только 57%. Место Грузии в сердцах россиян заняли Италия, Турция и Испания", — указали в сервисе.

Кроме того, популярностью в этом году пользуется Франция — она переместилась на 10-е место в рейтинге самых популярных направлений для поездок с 25-го. Компания отмечает, что средняя стоимость билетов во Францию снизилась на 30% — до 18 тысяч рублей с 26 тысяч.

"Для путешествий с детьми россияне выбирают Кипр, ОАЭ, и Россию. Местный топ направлений остается неизменным — Москва, Сочи и Петербург", — добавили в компании. В среднем билеты в праздничные даты стоят от 8 тысяч рублей (Россия) до 33 тысяч рублей (в Таиланд).

По данным сервиса, заграничные поездки россияне планируют заранее: пользователи Ozon.Travel приобретали билеты в Италию, Израиль и Испанию за два-три месяца до даты поездки, в Турцию и Германию — за 1,5 месяца. "Путешествия по России более бюджетные, поэтому и билеты в Москву, Питер, Сочи, Симферополь обычно приобретают за пару недель до праздников", — рассказали в компании.