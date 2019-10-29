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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Украинский транзит проводят через суд — Консультации о поставках "Газпрома" в Европу осложнились сопутствующими вопросами — Газовые консультации между Россией и Украиной при посредничестве Еврокомиссии о продолжении транзита газа, столь конструктивно стартовавшие в сентябре, теперь уже не способны избежать всех острых углов в двусторонних отношениях.

— Алкоголь проштрафился — У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного — Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.

— Партия, дай порубить — Бизнес получил прямой доступ к "регуляторной гильотине" — Белый дом сформировал состав рабочих групп "регуляторной гильотины" и правила, по которым до конца 2020 года будет формироваться новый корпус регуляторных актов в экономике, а значительная часть действующего — будет отменена.

— "Россия пришла в наш регион как европейская сила" — Премьер-министр Армении об отношениях с Москвой и Евросоюзом — Подписание соглашения о свободной торговле между Сербией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вызвало нервную реакцию Брюсселя.

— Мечта о реформах — Минэкономики и Счетная палата признали структурные несовершенства РФ — Достигнуть национальных целей и значимых результатов в экономике только за счет нацпроектов не получится — для этого потребуются системные изменения, согласились вчера глава Минэкономики Максим Орешкин и глава Счетной палаты Алексей Кудрин на прошедшем в Санкт-Петербурге форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

— Скованные одной аббревиатурой — Мониторинг мировой экономики — Объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР в акроним БРИКС больше не имеет экономического смысла, заявили аналитики рейтингового агентства S&P.

— Гордые платят всем — Отказ от "санкционной" еды стоит российским потребителям 445 млрд рублей в год — Из-за введенных правительством в 2014 году продовольственных контрсанкций российские потребители каждый год теряют 445 млрд руб. в ценах 2013 года. К таким выводам пришли экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР в совместном исследовании эффектов продуктового эмбарго, действующего пять лет.

— У мертвых душ утекли данные — Сергей Митрохин требует разъяснить разглашение сведений из подписных листов кандидатов в МГД — Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин ("Яблоко") по просьбе экс-кандидата Дмитрия Гудкова направил запрос в Мосгоризбирком с просьбой разъяснить, на каком основании член Общественной палаты РФ Илья Ремесло получил доступ к персональным данным москвичей в ходе летней избирательной кампании.

— Запрещенные слова попали в заблокированную сеть — Уральские власти увидели признаки хулиганства в Telegram-канале — Против уральского политолога и журналиста Федора Крашенинникова возбуждено административное дело по части 3 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство") из-за оскорбления представителей власти.

— Позитивистская квантовая динамика — "Георейтинг" ФОМ показал прирост уровня поддержки президента с большей точностью — В октябре количество россиян, позитивно оценивающих деятельность Владимира Путина в сфере социальной политики и в сфере экономики, увеличилось.

— Спецприемник дорого обошелся бывшим дагестанским чиновникам — Экс-глава правительства республики и его заместитель получили сроки за растрату — Лефортовский районный суд по итогам сопровождавшегося скандалами разбирательства признал вину бывших премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова в присвоении свыше 41 млн руб. из бюджетных средств, выделенных на реконструкцию спецучреждения для временного содержания иностранцев, и приговорил их к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.

— Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce – Потерпевшим от махинаций чиновника признан бывший банкир — Как стало известно "Ъ", осужден последний участник аферы, в ходе расследования которой были выявлены многочисленные факты коррупции в центральном аппарате ФСБ России.

— Экс-мэру Владивостока следствие подгоняет автобусы — Осужденный Игорь Пушкарев может стать фигурантом нового уголовного дела — Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, уже осужденный за коррупцию на 15 лет колонии, может стать фигурантом нового уголовного дела.

— Спасателей и врачей подключили к ОСАГО — Вступила в силу новая редакция закона об автогражданке — Сегодня начала действовать новая редакция закона об ОСАГО. Для возмещения ущерба в ДТП страховая компания отныне обязана принимать у водителей наряду с протоколами и постановлениями ГИБДД "документы", выданные спасателями или медиками.

— Самарским учителям отказывают в праве на Viber — Региональные власти настоятельно рекомендуют им перейти на российские мессенджеры — После сообщения о том, что в самарских школах запретят использование иностранных мессенджеров и соцсетей, региональные власти заявили, что эта инициатива может коснуться не только учреждений системы образования.

— Запах подмосковной свалки достиг Страсбурга — ЕСПЧ впервые коммуницировал жалобу россиян на мусорный полигон — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобы россиян на мусорный полигон "Алексинский карьер" в подмосковном Клину, указывая, в частности, на ущемленное право на уважение их личной и семейной жизни.

— Иск подают холодным — ФБК обязали выплатить 87,6 млн рублей за видео о комбинате питания "Московский школьник" — Арбитражный суд Москвы обязал политика Алексея Навального удалить с YouTube-канала видеоролик о некачественной продукции пищевого комбината "Московский школьник" и опровергнуть сведения о компании, порочащие профессиональную репутацию.

— Углю не хватает Дальнего Востока — Добывающие компании жалуются на отставание строительства железных дорог — "Колмар" первым среди недропользователей Дальневосточного федерального округа (ДФО) выразил озабоченность отставанием сроков ввода железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

— Застройщиков потянуло к московской земле — На столичном рынке резко выросло число региональных проектов — Переход отрасли жилищного строительства на проектное (банковское) финансирование стимулировали застройщиков массово выходить на столичный рынок — число выведенных ими проектов в этом году достигло рекордного уровня.

— Стабильный рынок подрастил накопления — По итогам девяти месяцев ВЭБ проиграл частным управляющим — Расширенный портфель ВЭБ.РФ, через который инвестируются средства "молчунов", проиграл по итогам трех кварталов 2019 года как частным управляющим компаниям, так и негосударственным пенсионным фондам.

— Выживает слившийся — Региональные банки пытаются объединяться — В этом году на банковском рынке наметился новый тренд — небольшие банки сливаются, чтобы соответствовать требованиям ЦБ и противостоять федеральным гигантам на местном уровне.

— Акции в поддержку риска — Инвесторы оценили российский фондовый рынок — Российский фондовый рынок начал неделю с установления новых максимумов. Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, достигал отметки 1432,26 пункта — максимума с начала 2014 года.

— Связь-банк импортозаместил рейтинги — Он отказался от услуг Fitch — Связь-банк в преддверии присоединения к Промсвязьбанку, обслуживающему российскую оборонку, отказался от услуг рейтингового агентства Fitch.

— Клиенты для внутреннего применения — Банки и брокеры развивают торговлю между своими — Крупные участники российского финансового рынка активно развивают новую услугу — интернализатор по операциям с различными активами.

— Брус и бревно уравняют пошлиной — Власти готовы бороться с вывозом грубо обработанной древесины — Правительство ищет способы борьбы с незаконным вывозом грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов, который активно растет последние десять лет.

— Банки набрали абонентов — Tele2 оценила базы виртуальных операторов — Виртуальные операторы мобильной связи, созданные банками на базе сотовой сети Tele2, набрали около 1,4 млн абонентов.

— Энергоаварию сверят с Конституцией — Enel оспаривает единоличную ответственность за отключения 2016 года — "Энел Россия" пожаловалась в Конституционный суд (КС) в последней попытке оспорить свою вину в масштабных каскадных отключениях электроэнергии в августе 2016 года.

— Госдума примет телесигнал — Правительство одобрило поправки о едином поставщике ТВ — Законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете одобрен правительством.

— Билборды не заметят покупателей — Операторы наружной рекламы столкнутся со сложностями при подсчете аудитории — Как стало известно "Ъ", проекты по Wi-Fi-аналитике в наружной рекламе, в которые игроки рынка вложили десятки миллионов рублей, могут столкнуться с трудностями из-за того, что производители смартфонов ограничивают возможность считывать MAC-адреса.

— Туристы накатались в России и переориентируются на европейские курорты — Небольшое укрепление рубля стимулировало туристов снова задуматься о зимнем отдыхе на европейских горнолыжных курортах — Как следствие, доля российских курортов по итогам раннего бронирования размылась с 62% до 47%.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Кредиторы пытаются забрать активы, которые финансисты отдали женам — ПСБ добился признания недействительным брачного договора Алексея Ананьева, АСВ оспаривает соглашение о разделе имущества Евгения Бернштама — Мещанский районный суд Москвы 25 октября по иску Пром-связьбанка (ПСБ) признал недействительным брачный договор бывшего совладельца банка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи.

— Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете — Хотя Кремль не раз призывал не путать символы власти с ее представителями — Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.

— Эксперты предсказали рост социальных протестов и их политизацию — Главная причина – неудовлетворенность людей своим социально-экономическим положением — Число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут политизироваться. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) "Неполитический протест в регионах".

— Правый президент Маурисио Макри проиграл выборы в Аргентине — Но их победитель Альберто Фернандес вряд ли вернется к левому популизму — На прошедших в воскресенье выборах президента Аргентины победил кандидат от оппозиции Альберто Фернандес.

— ЕС согласился отложить Brexit до конца января 2020 года — Это уже третий перенос даты выхода Великобритании из Евросоюза — Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г., написал в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск.

— Судья незаконно подтвердил право ФСБ изымать декларацию об амнистии — Он не должен был рассматривать этот вопрос, решил зампредседателя Верховного суда — Зампредседателя Верховного суда Владимир Давыдов пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капитала.

— Китай надеется на иностранных инвесторов, в том числе из США — Угроза замедления экономики слишком велика — В Китае в понедельник началось четырехдневное пленарное заседание руководителей Коммунистической партии КНР.

— Минфин избавит бизнес от грозившего роста налоговой нагрузки — Он согласился уточнить условия налогообложения недвижимости по кадастровой стоимости — Минфин подготовил проект изменений в одобренные всего месяц назад новые правила взимания налогов с имущества компаний.

— На крупнейшем рынке сбыта "Газпрома" цены на газ могут рухнуть вдвое — "Газпром" потеряет миллиарды долларов выручки, а некоторым американским производителям СПГ грозит остановка — Цены на газ в Европе могут упасть до минимума, считает аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд.

— Платежные системы снизили комиссии на крупные покупки, но автодилерам этого оказалось мало — Они все еще считают тарифы за прием карт слишком высокими — Несмотря на то что платежные системы снизили с 1 октября межбанковские комиссии при оплате крупных покупок, в том числе автомобилей, большинство автосалонов, как показал опрос "Ведомостей", по-прежнему считают, что им невыгодно принимать карточную оплату.

— Один из крупнейших перевозчиков – "Россия" оставляет свои туристические рейсы во "Внуково" — Перехода в "Шереметьево" не хочет ее партнер, туроператор "Библио-глобус" — Авиакомпания "Россия" ("дочка" "Аэрофлота") не перевела с началом зимнего сезона (с 27 октября) туристические рейсы, как планировалось, из аэропорта "Внуково" в аэропорт "Шереметьево", рассказали "Ведомостям" сотрудники обоих аэропортов.

— "АвтоВАЗ" вводит режим простоя на два дня — Некоторые дилеры жалуются на избыток машин на складах — На этой неделе "АвтоВАЗ" отправит в простой все свои автосборочные линии, следует из копии приказа, опубликованного в группе "Рабочие "АвтоВАЗа" во "В контакте".

— "Тинькофф" заключил крупнейшую в России сделку на рынке коворкингов — Группа арендовала площади SOK в "ВТБ арена парке" — Головная структура финансовой группы "Тинькофф" – TCS Group Holding договорилась с сетью коворкингов SOK миллиардера Игоря Рыбакова об аренде у нее 1039 рабочих мест в офисном комплексе "ВТБ арена парк".

— Зять Александра Ткачева и владелец турецкого Anex Tour могут купить "Интурист" — Бизнес туроператора оценивается в $10 млн — "Интуристом" заинтересовались владелец Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, сообщил Forbes со ссылкой на источники.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Балл для Золушки — Минобрнауки повысило минимальные баллы ЕГЭ для 252 российских вузов — Минобрнауки России установило для всех своих 252 подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор.

— Окончательный диагноз — Верховный суд РФ разъяснил, кто должен доказывать, что больного лечили правильно — Сложную, но всегда актуальную ситуацию изучила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, когда пересмотрела решения уральских судов по иску граждан к больнице.

— Подача через центр — Гражданам разрешили общаться с налоговой через МФЦ – 1642 — У граждан появился еще один способ общения с налоговой службой — через многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" (МФЦ). С их помощью можно будет направлять в инспекцию документы и получать ответ. Такие поправки в Налоговый кодекс РФ вступают с 29 октября.

— Вышли из подчинения — Главы судов больше не смогут требовать наказания для судей — Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил о значительных изменениях в законодательстве, касающихся процедуры привлечения судей к ответственности.

— Спекулянты снова под статьей — Предлагается ввести солидные штрафы за перепродажу театральных билетов — Госдума готовит к первому чтению проект поправок в КоАП, устанавливающий значительные штрафы для спекулянтов театральными билетами.

— Дороги и дольщики — Владимир Путин поручил ускорить строительство развязки в подмосковных Химках — Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым призвал ускорить строительство развязки в Химках — "люди ждут".

— Вне зоны доступа — Президент поручил принять меры против пропаганды наркотиков в интернете — За пропаганду наркотиков в интернете будет предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, может быть увеличен штат полиции для борьбы с незаконным оборотом "зелья" в Сети.

— Вижу насквозь — Жители страны серьезнее относятся к диспансеризации — В программу диспансеризации может вернуться исследование крови на гликированный гемоглобин — этот тест достоверно указывает на наличие диабета или предшествующее ему пограничное состояние — предиабет, об этом сообщила на пресс-конференции "Предиабет — время действовать" директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист, терапевт Минздрава России, профессор Оксана Драпкина.

— "Орлан" ищет террористов — Учения ОДКБ завершают миротворцы — В Таджикистане начался завершающий этап крупнейших учений стран ОДКБ "Боевое братство-2019". Он проходит на полигоне Харб-Майдон на самой границе с Афганистаном и завершится 29 октября.

— Маршрут построен — Стала известна стоимость проезда по трассе М11 — Поездка из Москвы в Петербург по платной трассе М11 будет стоить более 2 тысяч рублей при расчете наличными в выходной день и на 200 рублей дешевле в будний.

— Дорогая, я перезвоню — Россияне стали больше пользоваться таксофонами — После отмены платы за звонки россияне стали больше пользоваться таксофонами. Об этом сообщает "Ростелеком".

— Уровень преступности в Москве за девять лет снизился в несколько раз — Две трети москвичей считают свой город безопасным, в то время как еще несколько лет назад таких горожан было лишь чуть больше трети — Мэр Москвы Сергей Собянин считает очень важным это обстоятельство. 28 октября на общегородском совещании по профилактике правонарушений он подчеркнул, что обстановка в городе должна в первую очередь оцениваться не только по статистике преступности, но и по тому, как чувствуют себя в нем жители.

— Не бросают деньги на метр — Тысячи российских заемщиков решили приостановить платежи по ипотеке — Около 10 тысяч заемщиков подали заявки на "ипотечные каникулы" менее чем за три месяца с начала действия этой программы, позволяющей на срок до полугода сократить или приостановить выплаты по жилищному кредиту. Абсолютное большинство клиентов выбирают максимальную отсрочку.

— Все дело в цифре — Когда запустят электронную путевку — Оформлять туры и следить за движением заплаченных денег через сервис "электронная путевка" путешественники смогут только через год, считают опрошенные "РГ" эксперты.

— Пять часов в "цифре" — Программы региональных телеканалов появятся в эфире ОТР в ноябре — Программы региональных телеканалов получат по пять часов цифрового эфирного вещания в день в рамках первого мультиплекса. С 5 ноября врезки появятся в двух "пилотных" регионах: Калининградской и Омской областях. С 29 ноября 2019 года — по всей стране.

— Ключи у фельдшера — Региональные власти взяли под особый контроль возведение социальных объектов на Южном Урале — Несколько лет жители деревни Ключи Сосновского района обращались во все инстанции по поводу аварийного состояния здания, в котором находится местный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

— Климат испытывает экономику — Россия присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Что дальше?— Недавно секретариат ООН получил декларацию, подписи под которой поставили около 500 авторитетных ученых со всего мира. Это событие осталось незамеченным, хотя его нельзя назвать рядовым. Профессора Гус Берхоут из Голландии, Ричард Линдзен из США, Рейнальд дю Бергер из Канады, Ингмар Нордин из Швеции, Фриц Варенхольт из Германии и другие предлагают мировому сообществу не торопиться с выводами и не придерживаться "нереалистичной политики с нейтральным уровнем выбросов".

— Кому мешает договор?— Москва и Пекин уверены, что США специально "похоронили" ДРСМД — Реальной причиной выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является стремление американцев сдержать Россию и Китай. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на IX Сяншаньском форуме по безопасности в Пекине.

— Не утопить в бумагах — Максим Орешкин назвал национальные цели, которые пока находятся в "красной зоне" — Что может помешать эффективной реализации национальных проектов? Ответ на этот вопрос искали в жаркой дискуссии глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и министр экономического развития Максим Орешкин.

— Нежелательные связи — Самарских учителей попросили не использовать WhatsApp и Viber — В Самарской области чиновники из департамента информационных технологий и связи рекомендовали государственным, региональным и муниципальным органам власти отказаться от использования зарубежных почтовых сервисов, мессенджеров и соцсетей при передаче служебной информации. Речь идет о внутренней переписке, финансовых вопросах, отчетах, характеристик детей, их успеваемости.

— ЧОП "Тюрьма" — Надо ли создавать частные СИЗО? – Двадцать восьмого октября в экспертном сообществе активно обсуждалась идея создания частных следственных изоляторов.

— Сладко? И горько — За кражу 21 шоколадки около трех лет колонии. "РГ" следит за историей Игоря Шамина – Двадцать девятого октября в Самаре будет второй суд над 18-летним Игорем Шаминым, воспитанником самарского детского дома, по поводу которого соцсети уже взрывались возмущением: за кражу 21 шоколадки он получил 2 года 7 месяцев колонии общего режима.

— Учитель сел за парту — Министр Васильева открыла первый в России центр профмастерства педагогов — В Московской области в рамках нацпроекта "Образование" открылся первый в России Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов. Его запустили на базе Коломенского государственного социально-гуманитарного университета.

— Яды хороши в меру — Изменятся нормы на мышьяк в морепродуктах — Российские нормы содержания мышьяка в рыбной продукции могут быть пересмотрены, предложения об этом готовит специальная межведомственная рабочая группа. Современное научное обоснование по этому вопросу сейчас готовит Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), рассказали "РГ" в пресс-службе Росрыболовства.

— К семье претензий нет — Прекращено дело против родителей, взявших сына на митинг — Мосгорсуд 28 октября начал разбирательство в нашумевшей истории семьи Проказовых. Родители взяли с собой на митинг годовалого сына, более того, дали его для прикрытия одному из организаторов незаконного мероприятия, чтобы тот смог выйти за оцепление.

— Стрельба и деньги — В Москве у подпольного инкассатора отобрали 9 миллионов рублей — Стрельбой и дракой, как в фильмах про ковбоев, закончилось, казалось бы, обыденное снятие с банковского счета некоторой суммы денег. Вот только сумма была необычной — 9 миллионов рублей наличными.

— Не тяни резину — Столичная Госавтоинспекция просит автомобилистов поменять шины — Уже в среду, судя по прогнозам синоптиков, в столице термометры начнут показывать отрицательную температуру. Настала ли пора для смены шин с летних на зимние? Эксперты считают, что да, настала. Да и Госавтоинспекция об этом на всякий случай напоминает.

— Штрафы под расписку — Любителям излишней тонировки установят срок — Депутаты предлагают законодательно установить срок для снятия излишней тонировки автомобилей. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

— Найти и обезвредить — Наши военные помогают саперам Лаоса — Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ вновь прилетели в Лаос для помощи коллегам из отряда "U-58" в очистке территории от взрывоопасных предметов.

— Экономия до сотни — В Вологде снизят транспортный налог на маломощные автомобили — С 2020 года для жителей Вологодской области, обладающих маломощными легковушками, транспортный налог снизится почти вдвое — с 25 до 15 рублей за лошадиную силу. Речь идет о машинах мощностью до ста лошадиных сил включительно.

— Чиновник в контакте — Сахалинских госслужащих обяжут оперативно отвечать на обращения в соцсетях — В правительстве Сахалинской области подготовили проект документа, который обязывает чиновников рассматривать поступившие через соцсети обращения как официальные.

— Воздушный контроль стал помехой — США хотят закрыть "Открытое небо" — Похоже, что заявления властей США о возможном выходе из Договора по открытому небу могут быть реализованы. Авторитетное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщило: президент Трамп подписал документ, где подтверждается намерение Вашингтона отказаться от обязательств по этим соглашениям.

— Джип дороже, но с комфортом — Онлайн-покупатели выбирают кроссоверы — Более половины онлайн-покупателей автомобилей выбирают средний класс. Причем средний и среди седанов, и среди кроссоверов.

— На круге третьем — "Брекзит" перенесли на неопределенный срок — Брекзит отложили до 31 января 2020 года. Если британский и европейский парламенты одобрят новый вариант "постразводного" соглашения до этого времени, Соединенное Королевство сможет выйти из ЕС первого числа следующего за этим месяца.

— Канцлер без вотчины — Поражение партии Меркель в Тюрингии ставит вопрос о будущем большой коалиции — Почему Христианско-Демократический союз (ХДС), еще недавно самая популярная партия в немецкой земле Тюрингия, что в самом сердце Германии, потерпел поражение на воскресных выборах в ландтаг, пропустив вперед две полярные силы — "левых" и "Альтернативу для Германии"?

— Шедевр нашли на кухне — Картину XIII века продали за 24 миллиона евро — В небольшом городке Санлис, что к северу от Парижа, состоялся аукцион, о котором здесь еще будут долго вспоминать. Ведь главным лотом на торгах, устроенных местным аукционным домом Acteon, был считавшийся давно утерянным шедевр "Осмеяние Христа" кисти флорентийского художника XIII века Чимабуэ, а он, заметим, был первым учителем Джотто.

— Внучка за дуче — Родственница Муссолини обиделась на фанов "Лацио" за баннер деда — Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра потребовала наказать фанатов шотландского футбольного клуба "Селтик" за баннер, который они вывесили на матче Лиги Европы против римского "Лацио". По ее мнению, использование изображения ее повешенного деда должно быть признано незаконным.

— Двое на мосту — Кристина Киршнер вернулась во власть в Аргентине — Аргентинский политик Альберто Фернандес одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 48,1% голосов избирателей.

— Входят и не выходят — "Азов" якобы разоружился, но остался в Золотом — Противоречивые сигналы поступили от боевиков неонацистского полка "Азов", засевших в селе Золотое Луганской области.

— Сомнения ГАИ выдавят по капле — Госавтоинспекции показали новые приборы проверки водителей на алкоголь и наркотики — Разработчики продемонстрировали приборы, с помощью которых Госавтоинспекция в скором времени будет проверять водителей на наркотики и алкоголь. Речь идет об экспресс-тестах, которые не определяют количество запрещенных веществ в организме человека, а указывают лишь на их наличие.

— Тайна закрытой комнаты — Неявка подсудимого привела к пересмотру дела — Ивановский областной суд отменил обвинительный приговор из-за того, что судья первой инстанции нарушил тайну совещательной комнаты: еще до оглашения приговора поинтересовался, придет ли будущий осужденный на суд.

— Интервью вне закона — Заведено дело из-за роликов с детьми, беседующими с геем — Полицейские завели административное дело в отношении организатора съемок размещенного на YouTube видеоролика, в котором дети берут интервью у не скрывающего своей нетрадиционной сексуальной ориентации гомосексуалиста.

— Звезды "Сириуса" — В Сочи начался II саммит молодых ученых и инженеров – Двадцать восьмого октября в Образовательном центре "Сириус" стартовал II ежегодный саммит молодых ученых и инженеров "Большие вызовы для общества, государства и науки".

— Дело о затяжке — Житель Снежинска наказал соседку за курение на балконе — Снежинский городской суд в Челябинской области рассмотрел интересный иск о запрете курения в лоджии, с которым к соседке обратился жилец квартиры этажом выше.

— Мат и окурок — В Череповце школьников и их родителей будут штрафовать за курение и сквернословие — В Череповце школьников и их родителей привлекут к ответственности за курение и использование ненормативной лексики. Сотрудники администрации городского округа и полицейские провели первый рейд возле образовательных учреждений.

— Наломал дров — На Северо-Западе России устраняют последствия мощного урагана — Порядка 55 тысяч жителей северо-западных регионов страны ощутили на себе последствия обрушившегося урагана. В эпицентре оказались Новгородская, Псковская, Ленинградская и Вологодская области.

— И срок получили, и деньги вернут — Суд признал высокопоставленных экс-чиновников Дагестана виновными в растрате — Лефортовский районный суд столицы 28 октября признал бывшего временно исполняющего главы правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его экс-заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате более 40 миллионов рублей бюджетных средств.

— Пишите — вас услышат — В Астрахани заработала "горячая линия" для глухонемых — В МЧС Астраханской области заработала "горячая линия" для глухонемых. Теперь инвалиды с нарушениями слуха и речи получили возможность с помощью смс-сообщений попросить помощи у спасателей.

— Цой зовет на урок — Школьный звонок заменили популярными мелодиями — Необычное нововведение появилось в школе N 32 Красноярска. Здесь отказались от обычных звонков на урок и перемену, заменив их музыкой классических и современных исполнителей. Что именно слушать, спеша на английский или математику, выбирают сами ученики.

— Перечитывая Примакова — Идеи и разработки Евгения Примакова удивительно актуальны сегодня — Сегодня Евгению Примакову исполнилось бы девяносто. И более десяти лет он печатал в "Российской газете" свои программные статьи, которые потом обсуждали экономисты, политики, те, кто принимает решение во власти.

— Вуз без границ — Иностранцы хотят учиться в России — Количество заявок на обучение в России от иностранных абитуриентов в 2019 году выросло на 20 процентов. По данным цифровой платформы Russia.Study, где можно сравнивать и выбирать вузы, а также подавать заявки на обучение в тот или иной вуз, почти 115 тысяч международных абитуриентов решили в этом году получать высшее образование в России.

— Перо и ветряная мельница — Патриарху отечественной журналистики, президенту журфака МГУ Ясену Засурскому — 90 — Снами Ясен, мир прекрасен! Так всегда, в шутку и всерьез, но всегда — с любовью, говорили и говорят студенты журфака МГУ о Ясене Николаевиче Засурском. Своем легендарном учителе. Целая россыпь звезд отечественной журналистики — именно его, Ясена, ученики.

— Семья vs школа — Лишат ли родительских прав за прогулы ребенком уроков?— Большой резонанс вызвала публикация в "Российской газете" от 21.10.19 "Скандал на Заречной улице". Напомним: в Самарской области органы опеки угрожают лишением родительских прав многодетному отцу Ивану Сидорову за то, что трое его сыновей периодически прогуливают школу. И вообще… они "не такие, как все".

— Счет не в счет — В Бурятии у собственников квартир со срезанными радиаторами брали плату за отопление — В Бурятии наконец нашли решение коммунальной проблемы тысячи местных жителей. На протяжении многих лет тем, в чьих квартирах не было радиаторов, начисляли плату за отопление.

ИЗВЕСТИЯ

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— Власть транзита — РФ предложила Украине продлить договор по газу на год — В ближайшие месяцы Киев должен завершить имплементацию европейских энергетических норм.

— Антивыборная кампания — Палата общин вновь не поддержала Джонсона — На досрочных выборах в парламент Соединенного Королевства, если они всё-таки состоятся, победу скорее всего одержит правящая Консервативная партия. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" британские политики в Европарламенте (ЕП).

— "Мы не знаем, когда Трамп захочет обнародовать "сделку века" — Советник израильского премьера Ариэль Бульштейн — о переговорах с Палестиной при посредничестве Москвы и предстоящем визите Владимира Путина — Израиль пригласил Дональда Трампа на торжества в честь 75-летия освобождения Освенцима — тогда же в Иерусалиме с официальным визитом будет и Владимир Путин. В целом своё участие в мероприятиях подтвердили свыше 40 руководителей стран.

— Учебная подмога — Вице-губернаторы ждут вводных по выборам 2020 года — Администрация президента проведет семинар по внутренней политике и решению социальных проблем в регионах — Вице-губернаторы ждут вводных по избирательной кампании 2020 года. О предстоящих выборах пойдет речь на очередном семинаре для заместителей глав субъектов по внутренней политике, который с 7 по 9 ноября проведет администрация президента.

— Человек и Примаков — Почему доктрина академика и яркого политика остаётся актуальной и сейчас — Во вторник, 29 октября, исполнилось бы 90 лет Евгению Примакову, одному из самых ярких государственных и политических деятелей нашей страны на рубеже тысячелетий.

— Ни к селу — Количество моногородов могут сократить вдвое — очти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. В рамках новой программы их развития количество таких населённых пунктов хотят сократить с 321 до 170, рассказали "Известиям" в Госдуме.

— Эпоха кибербанка — ЦБ усилит контроль за IT-безопасностью кредитных организаций — Независимые компании должны будут проводить тестовый взлом платежной инфраструктуры — Банк России усиливает контроль за устойчивостью кредитных организаций к кибератакам.

— "Тинькофф" ва-банк — Бумаги TCS Group начали торговаться в России — В понедельник, 28 октября, ценные бумаги группы Тинькофф начали торговаться на Московской бирже.

— "Мы можем столкнуться с расколом внутри раскола" — Глава банка "Интеза" Антонио Фаллико — о перспективах европейских инвестиций в РФ и возможностях российского бизнеса в Италии — Несмотря на санкции, приток иностранных инвестиций в Россию продолжился — финансовые организации всего мира конкурируют за участие в крупных инфраструктурных проектах.

— Гигабайты счёт любят — Отечественный софт измерит качество интернета — Сбои в работе домашнего интернета, с которыми сталкиваются граждане, можно будет устранять более оперативно. Крупные российские операторы связи рассматривают возможности внедрения мониторингового ПО, позволяющего узнавать о таких проблемах, не дожидаясь звонка от недовольного клиента в call-центр.

— Стратегическая закупка — Первая партия "Фризиума" приехала в Москву — Незарегистрированный препарат жизненно необходим больным, страдающим эпилепсией.

— "Роботы вряд ли заменят живых журналистов" — Президент журфака МГУ Ясен Засурский — о чутком сердце, встрече Гагарина и вере в "Известия" — Журфак должен выпускать больше международников, студентов нужно учить анализировать новости, а чуткое сердце репортеру не менее необходимо, чем быстрые ноги. Об этом "Известиям" рассказал президент факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ясен Засурский, которому 29 октября исполняется 90 лет.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

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