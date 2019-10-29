МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в третьем квартале 2019 года сократил чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,253 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA в июле-сентябре уменьшился на 9% — до 19,78 миллиарда рублей. При этом выручка ритейлера в третьем квартале, напротив, увеличилась на 10,5% и составила 342,583 миллиарда рублей.