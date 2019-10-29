МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Мосгорсуд во вторник оставил под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

При этом в случае с французом суд пошел на послабление и позволил ему переехать из квартиры, специально купленной для домашнего ареста, на съемное жилье, где живет его семья.

Калви, Дельпаля и ряд других фигурантов обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Виновными они себя не считают.

Это уголовное дело стало одним из самых громких в России за последние годы. Это неудивительно, учитывая, что Калви – один из крупнейших зарубежных инвесторов в российскую экономику.

В начале октября Басманный суд продлил и Калви, и Дельпалю домашний арест до 13 января, отклонив предложения о многомиллионных залогах. Защита обжаловала это постановление, но Мосгорсуд подтвердил решение нижестоящей инстанции.

"Постановление оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — огласила решение судья.

Защита в ходе заседания напомнила, что Калви живет в России уже 25 лет.

"Он не только не собирается бежать из России, но он хочет восстановить свою деловую репутацию. Мне представляется возможным избрать запрет определенных действий [вид меры пресечения]", — заявил адвокат Дмитрий Савочкин.

Если же суд сочтет необходимым оставить инвестора под домашним арестом, ему, по мнению защиты, надо дать возможность гулять на улице от двух до четырех часов ежедневно. Ходатайство было отклонено.

Адвокат Дельпаля в свою очередь повторно предложил отпустить его клиента под залог в пять миллионов рублей или хотя бы разрешить гулять по два часа в день. В этой части ходатайство защиты также отклонили.

Следствие, как в большинстве подобных случаев, выступало на сохранении текущей меры пресечения.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.

Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.