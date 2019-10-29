МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Новая система добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП) — должна стать прежде всего доступной и привлекательной для населения, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов, выступая в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

ЦБ и Минфин представили концепцию ГПП, в рамках которой граждане смогут самостоятельно копить себе на индивидуальную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Как заявил Швецов, во-первых, схема должна быть понятна гражданину, и здесь задача пенсионных фондов — донести до них, как она работает. Во-вторых, пенсионные фонды должны подтвердить, что профессиональное управление денежными средствами граждан действительно дает доходность больше, чем по другим понятным и доступным населению инструментам, то есть демонстрировать историю успеха.

В-третьих, для успеха проекта важна возможность граждан "отрывать" от текущего дохода определенную сумму денег для обеспечения своего пенсионного будущего. "Как вы знаете, сегодня далеко не все российские семьи могут себе позволить выделять из дохода часть средств и откладывать на будущее. Но мы исходим из того, что семьи с достатком 45 тысяч и больше имеют такую возможность, соответственно, будет ли у них желание, зависит от первых двух факторов", — сказал Швецов.

По его словам, проект долгосрочный и это начало большого пути. "Мы как надзорный орган будем сопровождать пенсионные фонды в этой дороге, управляя ограничениями по инвестиционной декларации, обеспечивая соответствующий надзор, регулирование за пенсионной системой, а от пенсионных фондов зависит результативность по управлению теми активами, которые они приобретают на деньги будущих пенсионеров", — сказал Швецов.

Он также отметил, что ГПП предоставит гражданину некую страховку от того, чтобы потратить эти деньги в течение периода накопления, руководствуясь различными текущими нуждами. "Все потребности у нас возникают постоянно — что-либо купить, обновить, поехать в туристическую поездку, залатать крышу, поставить новый забор, провести посевную", — указал первый зампред ЦБ.

"В отсутствие культуры долгосрочных накоплений нормальному человеку достаточно сложно удержаться от реализации текущих жизненных потребностей, особенно в условиях, когда у большой части населения такие потребности связаны с, что называется, выживанием. Гарантированный пенсионный план уберегает человека от того, чтобы потратить эти деньги, которые откладываются на пенсию, потратить в течение активной части своей жизни", — заключил Швецов.