МОСКВА, 29 окт /ПРАЙМ/. США и Китай могут не заключить торговое соглашение на полях саммита АТЭС, который пройдет в Чили 16-17 ноября, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя администрации США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры Соединенных Штатов и Китая по торговле идут с опережением графика. Он отметил, что речь идет о первом этапе соглашения, однако оно включает в себя довольно обширную повестку.

"Если оно (соглашение – ред.) не будет подписано в Чили, это не означает, что оно потерпит провал. Это означает только то, что оно не (будет — ред.) готово. Наша цель – подписать его в Чили. Однако иногда тексты не готовы. Тем не менее, был достигнут хороший прогресс, и мы надеемся подписать соглашение в Чили", — приводит агентство слова чиновника.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что участники торговых переговоров работают над тем, чтобы согласовать текст первого этапа торгового соглашения, который лидеры Соединенных Штатов и Китая подпишут в следующем месяце. Очередной раунд торговых переговоров сторон прошел в первой половине октября, по его итогам Вашингтон решил отложить повышение импортных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 октября.