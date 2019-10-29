ЭР-РИЯД, 29 окт /ПРАЙМ/. Бахрейн обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций участие в российских проектах и увеличение объема своих инвестиций, сообщил во вторник РИА Новости в кулуарах инвестиционного форума Future Investment Initiative в Эр-Рияде исполнительный директор суверенного фонда Бахрейна Mumtalakat Халед ар-Румейхи.

"Мы продолжаем участвовать в проектах вместе с Российским фондом прямых инвестиций, сейчас мы обсуждаем с фондом увеличение объема наших инвестиций в проектах на территории России в зависимости от прибыльности проектов", — сказал ар-Румейхи.

Он не уточнил, какой объем инвестиций фонд планирует дополнительно вложить в экономику РФ.

Год назад во время аналогичного форума в Эр-Рияде суверенный фонд Бахрейна объявил, что вложил в российскую экономику 235 миллионов долларов.