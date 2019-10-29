ЛОНДОН, 29 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британское издательство Bloomsbury Publishing, выпускающее книги о Гарри Поттере, стало "жертвой" торговой войны между Китаем и США, поскольку книги, которые печатаются в КНР для американского рынка, подорожали на 15% в результате введенных тарифов. Об этом во вторник сообщил генеральный директор издательства Найджел Ньютон, представляя промежуточные финансовые результаты компании.

"Это не та цена, которую мы ожидали", — отметил глава издательства, выразив надежду, что тарифы окажут незначительное влияние на финансовые результаты 2019 года.

Согласно отчетности издательства, в марте-августе текущего года прибыль Bloomsbury сократилась на 5%, до 71,3 миллиона фунтов стерлингов.