ЛОНДОН, 29 окт /ПРАЙМ/, Мария Табак, Денис Ворошилов. Парламент Великобритании, как и ожидалось, одобрил проведение 12 декабря досрочных всеобщих выборов.

Соответствующий законопроект внес премьер Борис Джонсон, для которого это четвертая попытка добиться всеобщих выборов. Оппозиция согласилась с предложением премьера только после того, как Евросоюз согласился отсрочить Brexit на три месяца – до 31 января 2020 года – и Джонсон, хоть и нехотя, принял это предложение.

В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания. Результаты выборов станут известны 13 декабря.