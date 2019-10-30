МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Япония, которая является крупнейшим в мире покупателем сжиженного природного газа (СПГ), в сентябре импортировала из России 403 тысячи тонн сырья, что почти на 33% ниже показателя годичной давности, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на данные министерства финансов Японии.

Агентство отмечает, что это минимальный показатель с ноября 2017 года.

По данным министерства финансов Японии, крупным поставщиком СПГ в Японию в сентябре стала Австралия, которая поставила в страну 2,93 миллиона тонн сырья (рост на 23% в годовом выражении). Из Малайзии Япония импортировала 936 тысяч тонн СПГ, что на 26% выше показателя годичной давности. Также страна нарастила поставки сырья из Катара на 4,9% по сравнению с сентябрем 2018 года, в результате чего показатель достиг 687 тысяч тонн.

В конце августа СМИ сообщали, что Япония в июле начала закупать СПГ у Китая. По их данным, это была первая поставка СПГ из Китая в Японию с 1988 года, когда японские власти начали публиковать статистику по экспорту и импорту.