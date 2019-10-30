ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт /ПРАЙМ/. Кабинет по вопросам национальной безопасности при правительстве Израиля утвердил создание специального комитета при минфине, который займется контролем иностранных инвестиций, сообщили в канцелярии главы правительства Израиля. Израильские СМИ предполагают, что основной целью нового комитета станут именно китайские инвестиции.

"После продолжительной работы, проведенной советом национальной безопасности, министерством финансов и национальным экономическим советом, и после серии консультаций, кабинет по вопросам безопасности решил создать консультативный комитет во главе с министерством финансов для оценки безопасности при утверждении иностранных инвестиций", — говорится в сообщении канцелярии главы правительства.

Основной задачей комитета определен поиск баланса между поощрением иностранных инвестиций в Израиль и обеспечением экономического процветания страны с одной стороны и соображениями национальной безопасности с другой. Комитет будет делать рекомендации органам, выдающим разрешения на инвестиции из-за рубежа, с учетом интересов национальной безопасности. В зоне особого внимания будут иностранные вливания в области финансов, связи, инфраструктуры, транспорта и энергетики.

В работе комитета примут участие высокопоставленные представители минфина и минобороны, совета национальной безопасности и наблюдатели МИД и национального экономического совета. На создание новой структуры отведено 45 дней.

"Настоящим Израиль присоединяется ко многим странам, включая, в частности, США, Канаду, Великобританию, Германию и Австралию, которые также разработали механизмы надзора за иностранными инвестициями по соображениям национальной безопасности", говорится в сообщении канцелярии.

В тексте сообщения канцелярии не упоминается Китай, однако именно инвестиции из этой страны стали основной целью появления этого документа, считает газета "Гаарец".

"Несмотря на то, что цель определена как "надзор за иностранными инвестициями", реальная цель создания этого механизма лежит в отслеживании инвестиций китайских компаний и вложений Китая в стратегические активы Израиля", — говорится в публикации газеты.

Журналисты отмечают, что это решение принимается "после трех лет обсуждения и давления со стороны США".

Заседание военно-политического кабинета, на котором было принято решение о создании нового механизма по контролю за инвестициями, состоялось на следующий день после визита в Израиль министра финансов США Стивена Мнучина и его встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.