МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что, если Вашингтон и Пекин смогут заключить первую часть торгового соглашения, потребуется время для того, чтобы Китай стал закупать сельскохозяйственную продукцию США на 40-50 миллиардов долларов в год, передает агентство Рейтер.

"Это цель на один год, но, очевидно, потребуется некоторое время для того, чтобы объемы (закупок Китаем американской сельхозпродукции — ред.) выросли", — отметил глава минфина США в интервью агентству.

Мнучин отметил, тем не менее, что "цель" в размере 40-50 миллиардов долларов основана на "очень конкретных обсуждениях" между сторонами относительно обязательств по объемам закупок, которые Пекин готов взять на себя.

По словам Мнучина, американские и китайские переговорщики работают над тем, чтобы завершить текст соглашения между сторонами. При этом глава минфина США подчеркнул, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер не планируют визита в Пекин, поскольку телефонные переговоры были продуктивными и они продолжатся.

Агентство отмечает, что в 2017 году, который не был затронут "торговой войной" между Пекином и Вашингтоном, США экспортировали в КНР сельскохозяйственную продукцию на сумму в два раза меньше, чем 40-50 миллиардов долларов.

В среду первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что, несмотря на отмену планировавшейся встречи президента Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Чили, США рассчитывают подписать первую часть торгового соглашения с КНР.

Ранее в среду президент Чили Себастьян Пиньера заявил об отмене саммита АТЭС и климатического форума COP25, которые должны были пройти в ноябре и декабре. Секретариат АТЭС поддержал решение Чили отменить саммит и сообщил, что следующий саммит, как и планировалось, пройдет в 2020 году в Малайзии.