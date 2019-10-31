ВАШИНГТОН, 31 окт /ПРАЙМ/. Компания Apple по итогам четвертого квартала 2019 финансового года сообщила о выручке 64 миллиарда долларов, что на два процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 3.03 доллара, продемонстрировав рост 4 процента.

Шестьдесят процентов прибыли приходятся на зарубежные продажи, сказано в документе. Драйверами роста прибыли были услуги, портативные устройства и планшеты iPad.