Добавлены данные во втором абзаце

ВАШИНГТОН, 31 окт /ПРАЙМ/. Компания Apple по итогам четвертого квартала 2019 финансового года сообщила о выручке 64 миллиарда долларов, что на два процента больше аналогичного периода прошлого года, говорится в распространенном в четверг сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 3,03 доллара, продемонстрировав рост 4%. При этом чистая прибыль сократилась на 3%, составив чуть менее 13,7 миллиарда долларов.

Шестьдесят процентов прибыли приходятся на зарубежные продажи, сказано в документе. Драйверами роста прибыли были услуги, портативные устройства и планшеты iPad.