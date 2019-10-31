МОСКВА, 31 окт /ПРАЙМ/. Нинель (Нелли) Кобзон, вдова народного артиста России Иосифа Кобзона, подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором требует признать банкротом осужденного за мошенничество в особо крупном размере бизнесмена Вагифа Пейсахова, следует из материалов суда.

По данным следствия, Пейсахов неоднократно брал у Кобзона деньги на развитие бизнеса, но перестал возвращать средства. По настоянию певца, 1 февраля 2014 года они официально заключили два договора займа на 25 миллионов долларов — сумму общих долгов Пейсахова, накопившихся к тому времени.

Месяц спустя Пейсахов сообщил, что выполнить обязательства по договорам он не может, так как все занятые деньги проиграл в покер. Тогда Кобзон обратился в полицию, по факту случившегося было возбуждено дело о мошенничестве. Следователи выяснили, что бизнесмен изначально не собирался возвращать долги и обманывал певца.

Одинцовский городской суд в сентябре 2016 года приговорил Пейсахова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск Кобзона на сумму долга. Мособлсуд в ноябре того же года подтвердил законность приговора.

Заявление вдовы Кобзона о банкротстве Пейсахова поступило в арбитражный суд 30 октября, к производству оно пока не принято, дата рассмотрения его обоснованности не назначена.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года на 81-м году жизни после продолжительной болезни.