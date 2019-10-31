МЕХИКО, 31 окт /ПРАЙМ/. Представитель национального движения таксистов Мексики Игнасио Родригес заявил во вторник, что если правительство не исполнит обязательства, принятые по итогам переговоров с таксистами, и не начнет операцию против водителей мобильных служб такси, участники движения продолжат протесты.

"Если секретариат правительства не исполнит свою часть соглашений, мы будем протестовать на улицах", — заявил Родригес на пресс-конференции, которую транслировало Milenio TV.

Функционер пояснил, что таксисты ожидают решительных действий не только в отношении платформ Uber, Didi и Cabify, но и против нелегальных перевозчиков.

Информация о том, что правительство и таксисты договорились прекратить забастовку и провести операции в аэропортах страны против неофициальных извозчиков, вызвала шквал критики в СМИ и соцсетях.

Заместитель секретаря правительства Рикардо Перальта вынужден был прокомментировать эту ситуацию и опроверг в своем Twitter информацию о готовящихся в аэропортах облавах на нелегальных таксистов.

"Не существует никакой спецоперации с Нацгвардией против мобильных приложений с какими-либо услугами транспорта в федеральных зонах (согласно законодательству Мексики, аэропорты относятся к федеральной юрисдикции — ред.). Ограничения даны соответствующими законами", — подчеркнул чиновник.

Позицию правительства публично поддержала компания Uber — платформа опубликовала заявление, в котором подчеркнула, что использование силовых структур в операциях на территории аэропортов представляет собой угрозу праву граждан свободно выбирать между видами транспорта.

Несмотря на заявление Перальты, на сайте секретариата правительства Мексики опубликовано коммюнике по итогам переговоров с союзом таксистов, в котором принятие оперативных мер в 56 аэропортах Мексики значится одним из условий соглашения сторон.

По словам руководителя движения таксистов Берсаина Миранды, слова чиновника расходятся с достигнутыми договоренностями.

"Мы очень удивлены тем, что сказал заместитель госсекретаря Перальта, которого мы считали серьезным человеком, поскольку было решено начать работу в аэропортах на этой неделе при поддержке министерства связи и транспорта (SCT) и национальной гвардии", — сказал Миранда.

В протестных акциях национального движения таксистов, которые прошли в Мексике 7 октября, приняли участие, по информации организаторов, около 150 тысяч человек. Водители блокировали международный аэропорт Мехико, а также провели ряд согласованных маршей в столице и регионах.