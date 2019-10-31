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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Принцип датский — У маршрута "Северного потока-2" больше нет препятствий — "Газпром" преодолел последнее препятствие на пути скорого завершения строительства "Северного потока-2", который должен резко снизить зависимость компании от транзита газа через Украину. Дания, остававшаяся единственной страной, которая задерживала прокладку газопровода, после двухлетнего обсуждения все же выдала разрешение на завершение проекта.

— Турции припомнили и курдов, и армян — Американские конгрессмены обострили отношения Вашингтона и Анкары — По отношениям США с Турцией нанесен серьезный удар. Палата представителей американского Конгресса признала геноцидом убийство армян в Османской империи, а также одобрила резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против Анкары за операцию в Сирии и покупку российских систем С-400.

— ФРС подвела ставку к равновесию — Регулятор снизил стоимость федеральных займов третий раз подряд — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам октябрьского заседания сократила ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,5–1,75% годовых. Это снижение стало третьим в этом году после трех лет повышения ставки. Однако в своем заявлении регулятор несколько смягчил риторику, дав сигнал о том, что новое понижение ставки в декабре остается под вопросом.

— Хакеры встроились в госструктуры — Атакам группировки из Азии подверглись российские организации — Хакерская группировка Calypso с азиатскими корнями в этом году атаковала российские госучреждения, выяснила компания Positive Technologies. По ее данным, следы вредоносного программного обеспечения обнаружены как минимум в двух организациях из РФ.

— Ставка на самозанятых — Минфин предлагает распространить налог на профессиональный доход на 19 регионов — Минфин официально предложил расширить перечень пилотных регионов со специальным налоговым режимом для самозанятых за счет регионов-доноров и субъектов с городами-миллионниками — в 2020 году к нему могут присоединиться еще 19 субъектов. Планы по расширению налогового эксперимента в отношении самозанятых подтвердил в среду премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

— Искусственный интеллект для немолодого станка — "Индустрия 4.0" ищет альтернативы вложениям в сверхновые производства — Эволюция идей "Индустрии 4.0" продолжается, хотя в условиях низких мировых инвестиций возможности для стандартизации "цифровой промышленности" крупными поставщиками ограничены, показал мировой форум IOT Solutions в Барселоне.

— Граждане переложили наличные в банки — Мониторинг расходов населения — Опубликованные вчера подробные данные Росстата о тратах российских домохозяйств в третьем квартале 2019 года прежде всего фиксируют заметное снижение доли трат на текущее потребление товаров и услуг — до 83,7% денежных доходов. Это на 2 процентных пункта (п. п.) меньше, чем год назад, что может служить косвенным подтверждением роста реальных доходов, который в третьем квартале статистики обнаружили впервые за последние пять лет (см. "Ъ" от 17 октября).

— Украина пришлась к подворью — Как Владимир Путин и Виктор Орбан обсуждали Владимира Зеленского — 30 октября президент России в Будапеште встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что оба лидера с подлинным энтузиазмом говорили не о двусторонних отношениях, а об Украине: о транзите российского газа, о диверсификации этого транзита, о положении венгерских меньшинств в Закарпатье, и о том, в силах ли президент Украины сделать то, на что замахнулся.

— Суд доверился цифре — Чертановский районный суд не стал отменять результаты электронного голосования — Чертановский районный суд Москвы в среду отказал экс-кандидату в депутаты Мосгордумы Роману Юнеману в удовлетворении исковых требований о признании недействительными результатов электронного голосования в 30-м округе Москвы, где он баллотировался как самовыдвиженец. Господин Юнеман проиграл кандидату от "Единой России" с разницей всего в 84 голоса.

— У сенатора вскрылась судимость — Хабаровский краевой избирком ответит за нарушение при регистрации партийного списка ЛДПР — Вчера в ЦИКе заявили о намерении провести служебное расследование в отношении Хабаровской краевой избирательной комиссии в связи с избранием сенатором представителя ЛДПР Дмитрия Приятнова, у которого обнаружилась судимость. По мнению источников "Ъ", знакомых с ситуацией, на карьере сенатора это не отразится.

— Фирмы-пятидневки — Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка — "Ъ" стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

— Школьника отправили из тюрьмы домой — Обвиняемому в изготовлении бомбы смягчили меру пресечения — Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест до 2 февраля 2020 года 15-летнего московского школьника, обвиняемого в незаконном изготовлении взрывного устройства. По версии следствия, подросток планировал совершить теракт в День народного единства в прошлом году. По ходу расследования обвинение школьника было смягчено: из него убрали признак "в составе группы лиц".

— Вагоны не доехали до заказчика — По обвинению в мошенничестве заочно арестован экс-глава РТХ — Тверской суд столицы заочно арестовал бывшего главу "Рэйлтрансхолдинга" (РТХ) Сергея Шпака. По версии следственного департамента (СД) МВД РФ, вместе с топ-менеджерами ряда структур холдинга он участвовал в хищении у компании "ВЭБ-лизинг" (входит в группу ВЭБ) около 1,8 млрд руб.

— Водителей отправляют на заслуженный отдых — Владельцам автобусов и грузовиков подготовили ужесточения — С 1 ноября новая версия закона "О безопасности дорожного движения" обязывает граждан, владеющих автобусами и грузовиками, соблюдать нормативы труда и отдыха, которые пропишут в ПДД: запрещено находиться за рулем дольше девяти часов в сутки, каждые 4,5 часа нужно отдыхать. ГИБДД и Ространснадзор будут штрафовать нарушителей на 1,5–2 тыс. руб. Обязательными для установки на личные автобусы и грузовики станут тахографы, цена которых, включая установку, достигает 50 тыс. руб.

— У мусоросжигательных заводов требуют документы — Противники их строительства настаивают на приостановке проектов во всей стране — Инициативные группы жителей Воскресенска, Наро-Фоминска, Ногинска, Солнечногорска и Казани обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой приостановить проекты по строительству мусоросжигательных заводов. Их к 2022 году вблизи указанных городов планирует построить компания "РТ-Инвест".

— Африканское следствие работает втемную — Близкие погибших в ЦАР жалуются на работу правоохранительных органов — Родители погибших в ЦАР оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой, что дело об убийстве не расследуется. Так они отреагировали на заявление, прозвучавшее в ходе состоявшейся неделю назад встречи господина Путина с президентом Центральноафриканской республики Фостен-Арканжем Туадера.

— Загримирован посмертно — Родственники погибшего солдата не верят в его самоубийство — В воинской части в Козельске (Калужская область) повешенным на ремне в кабинете командира части нашли тело 21-летнего военнослужащего Сергея Сафонова. Военным следственным управлением Следственного комитета России (СКР) по ракетным войскам стратегического назначения (РВСН) возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

— Сирийцев собрали за одним столом — В Женеве начал работу Конституционный комитет — ООН и странам—гарантам "астанинского процесса" — России, Турции и Ирану — понадобилось 19 месяцев, чтобы собрать представителей правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии за одним столом. Неслучайно спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен назвал состоявшийся в среду в Женеве запуск работы Конституционного комитета "историческим моментом".

— "Мы выкинули договоры в мусорное ведро, а риски остались" — Бывший сенатор Сэм Нанн о том, почему Россия и США обречены на сотрудничество — В Вашингтоне отметили 30-летие Центра им. Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия (CNS). В ходе мероприятия ведущие американские и российские эксперты высказались за продолжение сотрудничества между Россией и США в этой сфере — несмотря на острые разногласия в других областях.

— Беспилотники отъезжают от "Яндекс.Такси" — СП "Яндекса" и Uber создаст компанию для развития автономного транспорта — "Яндекс.Такси" решила создать отдельную компанию для развития беспилотных автомобилей "Яндекс.СДК" и, по данным источников "Ъ", рассматривает возможность привлечения в нее партнера. Сделка позволит "Яндекс.Такси" повысить рентабельность накануне планируемого IPO, но компании, возможно, придется уступить контроль в беспилотном направлении, полагают аналитики.

— БАМу подставят плечо с погоном — К расширению магистрали могут привлечь военных — Задача ускоренного расширения БАМа и Транссиба, сроки которого ОАО РЖД не вполне выдерживает, потребовала применения проверенных временем методов. Как сообщил глава монополии Олег Белозеров, она собирается привлечь к работам на этих объектах военных строителей. По данным источников "Ъ", стройка нуждается в "десятках тысяч" рабочих рук. Железнодорожные войска уже принимали непосредственное участие в строительстве БАМа в 1970–1980-х годах.

— Аутлеты занимают розницу — Доля дисконт-центров в товарообороте растет — Стремление россиян сэкономить на покупке одежды стимулировало девелоперов сфокусироваться на развитии аутлетов. К концу 2020 года объем предложения таких объектов в стране может вырасти почти на 80%, а доля формата в структуре розничного товарооборота — почти вдвое.

— Ипотека побила четыре рекорда — Кредитование растет на низких ставках — В сентябре было установлено сразу несколько рекордов на рынке ипотеки. Согласно данным Банка России, количество и объем кредитов на покупку жилья, выданных за месяц 30 крупнейшими банками, оказались самыми высокими с начала года. Средняя ставка при этом оказалась самой низкой, а средний размер — самым высоким.

— МФО решили не тянуть до зарплаты — Число выданных микрозаймов резко упало — В третьем квартале 2019 года у микрофинансовых организаций (МФО) резко сократилось количество выданных займов. Этот показатель с 2016 года претерпевал лишь незначительные изменения и непрерывно рос последние два года. Эксперты связывают изменение тенденции с тем, что МФО почти прекратили выдавать займы до зарплаты после введения ЦБ ограничения по предельной стоимости.

— Из накоплений выдавило доходность — Результат НПФ снижают проблемы прошлых лет — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) заработали за девять месяцев этого года для своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) около 10% годовых. Однако на показатели фондов продолжают оказывать влияние проблемы, скопившиеся в них в предыдущие годы. В третьем квартале их решение обошлось НПФ снижением доходностей.

— Недвижимость обернется бумагами — Гражданам предложат зарубежные объекты в виде паев фонда акций — На рынке коллективных инвестиций появился редкий финансовый продукт — розничный паевой фонд, ориентированный на зарубежную недвижимость. Его активы составят акции зарубежных трастов недвижимости и компаний этого сектора развитых стран.

— Венгрия оценила хлорную нефть — "Транснефть" может выплатить местной MOL до $110 млн — Венгерская MOL стала первой европейской компанией, которая полностью согласовала сумму возмещения за полученную весной некачественную нефть из РФ. Компания может получить от своего поставщика ЛУКОЙЛа до $110 млн компенсаций в зависимости от объема полученного сырья, который не раскрывается. Затем ЛУКОЙЛ получит аналогичную сумму от "Транснефти", которая несет ответственность за качество нефти в системе.

— "Сафмар" собирает уголь — Группа увеличила долю в КТК — Михаил и Саид Гуцериевы через Kilton Overseas Limited увеличили свою долю в Кузбасской топливной компании (КТК) до 46,1%, выкупив 27,2% акций у инвестиционного фонда Prosperity Capital Management за $83 млн. При этом "Сафмар" выставит оферту миноритариям по цене 196,27 руб. за акцию, на фоне чего бумаги КТК подорожали на 40%.

— SSJ 100 подобрали ключевого госзаказчика — ВЭБ.РФ займется закупкой 100 самолетов для "Аэрофлота" — Правительство определилось со способом выкупа 100 новых самолетов Superjet (SSJ 100) у их производителя "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) для "Аэрофлота". Суда возьмет ВЭБ.РФ за $3,8 млрд в течение шести лет, после чего передаст их в лизинг перевозчику на 12 лет.

— Электростанции отключают от платы за сети — Минэкономики опасается роста цен на элеткроэнергию — По данным "Ъ", продолжается дискуссия вокруг внесенного в правительство проекта постановления о плате за резерв электросетевой мощности. Минэкономики выступает против введения такой платы для генерирующих компаний, опасаясь роста цен на электроэнергию. Министерство также предлагает исключить из проекта и компании, подключенные к сети, но использующие собственную генерацию.

— Отельеры выселяются из Плеса — Гостиничные объекты выставляются на продажу — Владельцы гостиниц на одном из самых известных направлений внутреннего туризма — в Плесе Ивановской области — задумались о выходе из бизнеса. Так, Елена Маньенан хочет продать свой комплекс "Частный визит" за 130 млн руб., а в числе интересантов могут быть Ginza Project и Azimut Hotels. Несмотря на востребованность Плеса у путешественников, турпоток на этом направлении уже начал снижаться.

— Аргентину возьмут на пробу — Российская ювелирная сеть открывает Латинскую Америку — Падение спроса на изделия из драгметалла в России вынуждает ювелирные компании к активной экспансии за пределами страны. Так, петербургский ритейлер 585Gold планирует выйти на рынок Аргентины. Другая сеть — "Бронницкий ювелир" сообщает о сотрудничестве с Великобританией, Китаем и странами СНГ. Выход за пределы домашнего рынка обусловлен наличием стратегического партнера, считают эксперты.

— ФАС обозначила контекст — Служба разъяснила позицию Верховного суда по рекламе в интернете — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила, как будет применять решение пленума Верховного суда (ВС), касающегося нарушений при размещении рекламы в интернете. В апреле суд постановил, что использование наименований конкурентов в контекстной рекламе может быть признано недобросовестной конкуренцией.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Газпром" не успеет до конца года построить "Северный поток – 2" — Дания слишком поздно дала согласие на строительство газопровода — 30 октября Датское энергетическое агентство сообщило о выдаче разрешения на прокладку "Северного потока – 2" в пределах своей исключительной экономической зоны. Одобренный маршрут проходит юго-восточнее острова Борнхольм и представляет собой кратчайший (147 км) из вариантов укладки трубы вне территориальных вод страны.

— Возможных участников думской кампании проверят региональными выборами — В списке кандидатов на тестирование как существующие, так и новые партийные проекты — На выборах в парламенты регионов осенью 2020 г. планируется протестировать партийные проекты, которые в 2021 г. будут участвовать в выборах в Госдуму, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к администрации президента.

— Российские подлодки могут стрелять ракетой "Булава" только с запада на восток — Для пусков в обратном направлении нужна модернизация полигона в Архангельской области — Стратегический подводный ракетоносец К-549 "Князь Владимир" (проект 955А "Борей-А") впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для подводных лодок РС-30 "Булава", поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка). Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что пуск осуществлялся из подводного положения.

— Суд отказался отменять результаты электронных выборов в Мосгордуму — Судьи не готовы к рассмотрению столь специфических вопросов, констатирует эксперт — Чертановский райсуд Москвы в среду отказал экс-кандидату в депутаты Мосгордумы Роману Юнеману, который добивался отмены результатов голосования на электронном участке № 5003, где проходил эксперимент по онлайн-голосованию.

— Верховный суд запретил использовать декларации об амнистии капитала против бизнеса — Верховный суд отстоял обещание президента России Владимира Путина защитить тех, кто подал декларацию об амнистии капитала, от силовиков.

— Минфин предлагает сократить траты чиновников — Правительство может ограничить цену компьютеров и понизить ее у автомобилей — Чиновники не должны покупать для работы компьютеры дороже 75 000 руб. (с учетом стоимости операционной системы, приложений и антивируса), предлагает Минфин в проекте поправок в постановление правительства (опубликован на regulation.gov.ru).

— Как основатель FedEx выиграл в блэкджек и спас компанию — И выдержит ли его бизнес по доставке конкуренцию с Amazon и другими новыми игроками — Фред Смит мог всю жизнь прожить, ни в чем себе не отказывая, на унаследованные от отца деньги. А вместо этого основал одну из крупнейших служб доставки в мире – FedEx и чуть не покончил с собой из-за проблем в бизнесе. Он поставил на карту последние деньги и спас компанию, выиграв в блэкджек в Лас-Вегасе.

— Fiat Chrysler сливается с производителем Peugeot — Объединенная компания будет четвертым в мире автопроизводителем — Итало-американский автопроизводитель со штаб-квартирой в Нидерландах, Fiat Chrysler Automobiles, уже второй раз в этом году включился в переговоры о слиянии с французским конкурентом. На этот раз – с группой PSA, выпускающей автомобили марок Peugeot, Citroen и DS. Весной Fiat Chrysler уже делал предложение о слиянии компании Renault.

— Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города — Российский офис McKinsey проанализирует, как ускорить движение с помощью big data и технологий Илона Маска — Новую программу развития транспортного комплекса Москвы на 2019–2023 гг. и на период до 2040 г. разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Ее "дочка" "Маккинзи и компания Сиайэс" оказалась единственным участником тендера, итоги которого были подведены 22 октября, – она предложила подготовить стратегию за стартовые 210 млн руб.

— Ипотека дешевеет пятый месяц подряд — Средняя ставка выданных в сентябре кредитов уменьшилась еще на 0,23 процентного пункта — Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.

— Utair отказывается от 20% самолетов — К концу года авиакомпания выведет из эксплуатации 12 возрастных Boeing 737-500 — "В прошлом году мы вывели из эксплуатации пять самолетов Boeing 737-500, в этом году выведем еще семь – это возрастные лайнеры, у них небольшая вместимость, они потребляют много топлива", – рассказал вице-президент "Utair – пассажирские авиалинии" Дмитрий Белоконь в кулуарах авиационного форума "Крылья будущего".

— "Дочка" клиник EMC создала "маркетплейс" сиделок для пожилых — Сейчас спрос на такие услуги в 10 раз выше предложения — Senior Group, специализирующаяся на работе с пожилыми и тяжело больными людьми, запустила онлайн-сервис подбора сиделок "Помогуру". Об этом "Ведомостям" сообщил представитель компании.

— РЖД готова дать скидку UC Rusal в обмен на рост экспорта алюминия — Но просит ФАС вернуть экспортную надбавку, от нее компанию освободили из-за санкций США — "Российские железные дороги" (РЖД) готовы предоставить металлургическим компаниям скидку на дополнительный экспорт алюминия. Это должно частично компенсировать экспортную надбавку – 8%, – которую монополия хочет утвердить на этот груз в 2020 г., сообщил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило (передал "Интерфакс").

— Кому сегодня нужны плоды трудов победителей "Цифрового прорыва" — Конкурс разработчиков "Цифровой прорыв" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон — Финальный этап конкурса разработчиков и программистов "Цифровой прорыв", организованный АНО "Россия – страна возможностей" (РСВ), прошел в Казани 29 октября. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон.

— Как дизайн советских тканей стал искусством — Выставка в Музее Москвы вписала московских художниц по ткани в мировой контекст — Бывает, что и в серьезных художественных музеях устраиваются выставки, для которых традиционное искусство – живопись, скульптуру – дополняют тканями и предметами одежды, как бы вступающими с искусством в диалог.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Фамилии Надежды — К онкобольным Надежда приходит первой — вместе с диагнозом. И у этой Надежды есть фамилии лучших онкологов — В четверг, 31 октября, в Калининграде пройдет заседание Госсовета, которое проведет президент России и вместе с руководителями здравоохранения страны, губернаторами, лучшими специалистами-медиками обсудит, как улучшить наше здравоохранение, его первичное звено.

— Вторая жизнь отходов — Мусор станет ценным товаром — Отходы перестают быть просто мусором и получают добавленную стоимость. Министерство промышленности и торговли внесло в правительство законопроект, регулирующий обращение вторичных ресурсов, получаемых как в процессе производства, так и из твердых коммунальных отходов.

— Таблетки приехали — В Москве начали выдавать лекарство для детей с эпилепсией, которое было запрещено в России — В Москве начали бесплатно выдавать "Клобазам" — жизненно важное лекарство для детей, больных эпилепсией. В России он известен по торговому названию "Фризиум". Вокруг него в последнее время шло много скандалов, так как препарат незарегистрированный в нашей стране и родители на свой страх и риск заказывали его в интернете.

— "Сибирь" придет в Бразилию в начале декабря — Яхта с флагом "Российской газеты" на борту прошла половину пути до Антарктиды — Яхта "Сибирь", которая держит курс на Антарктиду, бороздит просторы морей и океанов уже 115 дней. Уникальная экспедиция, посвященная 200-летию открытия белого континента, проходит под флагом "Российской газеты", которая с самого начала следит за маршрутом, сообщая читателям подробности похода.

— Вузы — не киоски — Владимир Путин оценил проекты МГУ в России и в мире — О новых и уже существующих проектах МГУ — от поддержки региональных вузов до антидопинговой лаборатории — на встрече с президентом рассказал ректор университета Виктор Садовничий.

— Право на отдых — Расширен список тех, кому положена досрочная пенсия — У представителей еще одной вредной и опасной профессии появится право досрочно выходить на пенсию. Приказ об этом подготовлен Минтрудом России. Он проходит общественное обсуждение. Речь в нем идет о представителях профессии "машинист подземных самоходных машин".

— Энергия Дуная — Лидеры России и Венгрии обсудили поставки газа, Украину и Сирию — Президент России посетил Венгрию по приглашению премьер-министра республики. Виктор Орбан заявил о готовности присоединиться к "Турецкому потоку" — чем раньше, тем лучше. Процесс может стартовать в начале следующего года.

— Одна Победа на всех — Сергей Шойгу пригласил коллег из СНГ на юбилейный парад — Ситуация в Сирии после подписания российско-турецкого Меморандума стала одной из главных тем разговора на состоявшейся 30 октября в Баку встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и министра обороны РФ Сергея Шойгу.

— Навести мосты — Валентина Матвиенко: Иностранным студентам разрешат подрабатывать в России — Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом будет пополняться, а иностранные студенты в России получат право подрабатывать. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на Всемирной конференции соотечественников, которая проходит в Москве 30-31 октября.

— Маршрут достроен — Дания выдала разрешение на прокладывание "Северного потока-2" — Датское энергетическое агентство выдало компании-оператору газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG ("дочка" "Газпрома") разрешение на прокладывание трубы в своей исключительной экономической зоне. Газопровод пройдет по кратчайшему маршруту из заявленных последними.

— Остров дружбы — Владимир Путин и Дмитрий Медведев встретились с президентом Кубы — Во вторник президенты России и Кубы провели переговоры в Ново-Огарево. Владимир Путин принял приглашение посетить Кубу, а Мигель Диас-Канель Бермудес — приехать в Москву на юбилей Победы.

— Внимание к инвестору — Дмитрий Медведев призвал сконцентрироваться на планах вложений в экономику — По итогам года правительство рассчитывает превысить целевой показатель по доле инвестиций в основной капитал, но премьер-министр Дмитрий Медведев считает прирост небольшим, призывает ведомства и регионы сконцентрироваться на реализации планов.

— Права со школьной парты — Школьников проверили на знание Правил дорожного движения — 31 октября заканчивается всероссийское тестирование учащихся общеобразовательных организаций по теме безопасности дорожного движения, которое проводили Госавтоинспекция МВД России и Минпросвещения. Это первый такой масштабный проект по обучению детей поведению на дорогах.

— Деньги — не компромат — Верховный суд закрыл силовикам доступ к декларациям по амнистии капиталов — 30 октября Президиум Верховного суда России дал четкое разъяснение: в законе об амнистии капиталов установлен абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в рамках такой амнистии, как основание для возбуждения уголовного дела.

— Прием отличный — Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники — Девятый мониторинг качества приема в вузы представили 30 октября Высшая школа экономики и Яндекс при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора. По словам экспертов, именно на этот мониторинг, как правило, равняются абитуриенты, решая, куда поступать.

— Пойдут на клик — В 2020 году режим для самозанятых введут еще в 19 регионах — Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых признан успешным. C 2020 года его распространят еще на 19 регионов. Такой законопроект подготовил Минфин.

— Кто просеет песок — Добычей золота смогут заняться все желающие — Дискуссия вокруг "вольного приноса" золота (когда его добычей занимаются частники, а не специализированные компании), набирает градус. Предложение распространить его не только на индивидуальных предпринимателей (ИП), но и на всех граждан прозвучало на совещании по вопросам недропользования на Дальнем Востоке, которое провел зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

— Отбрасывая тень — Как серые зарплаты съедают пенсию — "Серая" и "черная" зарплаты стали основными врагами страховой пенсии, и перевод людей в "белую" занятость — одно из основных направлений работы и для правительства, и для профсоюзов. Об этом сказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на заседании генерального совета Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

— Снос и предложение — В Госдуму внесен закон о реновации жилья по всей России — Возможность переехать из "хрущевки" в небоскреб может появиться у жителей всех регионов страны. В Госдуму внесен очередной законопроект о всероссийской программе реновации жилья. И это уже третья попытка "масштабировать" московскую программу.

— "Подружка" становится звездой — Косметические сети готовятся к объединению — Косметический ретейлер "Л'Этуаль" (в переводе с французского языка — "звезда") решил обзавестись более молодой "Подружкой". Ходатайство о покупке сети компания "Алькор и Ко", управляющая брендом "Л'Этуаль", подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. В ноябре будет принято решение по сделке.

— Супкультура — В России появится больше бюджетных кафе — Сотни начинающих предпринимателей решили открыть бюджетные кафе по всей России. 30 октября в Москве на гастрономическом форуме "Начало" авторам гастростартапов представили новый образовательный проект "Акселератор ресторанного бизнеса". Авторам лучших концепций предложат бесплатно пройти обучение у лучших столичных рестораторов.

— Праздничный обман — В магазины может хлынуть поддельная икра — В магазины может хлынуть поддельная красная икра, предупреждают эксперты "РГ". Причем речь идет не о грубом фальсификате, когда за икру выдают, например, желатин, а о новых способах обмана.

— Вклад развеют по метру — Снижение доходности депозитов возродит спрос на вложения в недвижимость — Дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и уменьшение доходности самого популярного способа сбережений — банковских вкладов — может возродить интерес граждан к заработку на сдаче недвижимости в аренду. По прогнозам экспертов, россияне очень скоро начнут перекладывать деньги из банков в квадратные метры.

— Смягчение пройденного — ФРС США снизила базовую процентную ставку третий раз подряд — Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.

— Цены на пороге — Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год — Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

— Сделка на ходу — Как слияние Fiat и Peugeot повлияет на российский авторынок — Итало-американский производитель автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская группа PSA, выпускающая автомобили Peugeot и Citroen, ведут переговоры о слиянии. Создание нового автогиганта может снизить цены на его продукцию в России, но не повлияет на позиции конкурирующей группы в лице KIA, Hyundai и АвтоВАЗа, считают аналитики.

— Жителей берут под крыло — Как власти будут оценивать уровень шума вблизи аэропортов — При обосновании размеров приаэродромных территорий Роспотребнадзор будет оценивать не только уровни шума от самолетов, но и загрязнения атмосферного воздуха, электромагнитного излучения, а также риски здоровью населения с учетом интенсивности полетов, траектории взлета, посадки и маневрирования.

— С момента задержания — Сбежавший участник незаконного митинга арестован заочно — Ходатайство следствия о заочном аресте Айдара Губайдулина — участника несогласованной акции 27 июля, ставшего впоследствии фигурантом уголовного дела и сбежавшего от российского правосудия, санкционировал в среду Басманный районный суд Москвы.

— Тревога по всем этажам — Датчиками дыма хотят оснастить все новостройки — МЧС России планирует инициировать в 2020 году оснащение всех жилых новостроек извещателями о пожарах. На сегодняшний день на безвозмездной основе уже установлено более 260 тысяч автономных противопожарных датчиков. Благодаря этому за два последних года удалось спасти жизни более 700 человек, из которых более половины — дети.

— Айфон им только снится — Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников — Бюджетный китайский смартфон или скромный "кореец" — все, на что смогут рассчитывать статусные и не очень чиновники федеральных ведомств за госсчет. Ограничить их в закупках планшетов, ноутбуков и SIM-карт для рабочих нужд, а заодно установить нормативы расходов на интернет и мобильную связь предложил минфин.

— СК России предостерегает — Обещающие компенсации за БАДы мошенники звонят от имени следователей — В афере с обещанием выплатить гражданам компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (БАД) против своей воли оказался замешан Следственный комитет России. Ведомству даже пришлось в ленте своих новостей опубликовать предостережение.

— Каждый пятый невиновен — Суды присяжных за полгода оправдали 107 человек — Свежие данные Судебного департамента при Верховном суде России: в судах присяжных выросло число оправдательных приговоров, да и в целом количество дел, рассматриваемых судьями из народа, увеличивается.

— За брань и толчки — Очередное дело возбуждено против авиадебошира — Отделаться штрафом или другим видом административной ответственности мог 35-летний житель Омска, буянивший недавно в новосибирском аэропорту Толмачево. Поскольку из полицейского участка его отпустили, лишь составив на него административный протокол. Но в ситуацию вмешался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По мнению главного следователя страны, поведение дебошира было неверно квалифицировано.

— Заглянули за горизонт — В России развернуты три радиолокатора "Подсолнух", которые могут определять воздушные и надводные цели — Россия развернула на Дальнем Востоке и Балтике загоризонтные радиолокаторы "Подсолнух", способные увидеть воздушные и даже надводные цели. Введение в строй этих станций позволило практически полностью создать эшелонированную систему построения загоризонтных РЛС, интегрированную в систему защиты от ракетного нападения.

— Пешеходы на двух колесах — Велосипедиста осудили за смертельный наезд на тротуаре — Год ограничения свободы получил велосипедист, насмерть сбивший год назад в центре Москвы пешехода. Как сообщили в столичной прокуратуре, на днях Мещанский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 42-летнего москвича Евгения Аршинова.

— Вокруг страны за три дня — В столице пройдет фестиваль, посвященный Дню народного единства — В ближайшие праздничные выходные, пусть и прохладные, незачем отсиживаться дома. Лучше прогуляться по улицам и площадям Москвы, где со 2 по 4 ноября в третий раз пройдет фестиваль "День народного единства".

— Полиция в зоне безопасности — Наши и турецкие военные готовятся к совместному патрулированию — Руководитель российского миротворческого центра в Сирии генерал Юрий Боренков сообщил, что предусмотренный сочинским Меморандумом отвод курских отрядов самообороны на 30 километров от линии соприкосновения с турецкими военными выполнен в полном объеме.

— Президент и Патриарх — Патриарх встретился с президентом Кубы — Под занавес визита в Россию президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса в Даниловом монастыре состоялась его встреча с Патриархом Кириллом.

— Пуск из глубины — 30 октября экипаж новейшей атомной подводной лодки стратегического назначения К-549 "Князь Владимир" проекта 955А "Борей-А" впервые выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования Р-30, известной так же, как "Булава".

— Неправильные банкноты — Центробанк выявил свыше 10 тысяч поддельных купюр — Центробанк сообщил, какое количество поддельных купюр удалось обнаружить. Выявлено свыше 10 тысяч фальшивых банкнот. Проверка проходила еще в июне. Как сообщает ТАСС, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фальшивок выявлено на 3,2 процента больше.

— К звездам — Текст Андрея Геласимова будет посвящен космосу — Объявлен автор текста "Тотального диктанта-2020". Это сибирский писатель, автор романов "Жажда", "Степные боги", "Холод", "Роза ветров", лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" Андрей Геласимов.

— Полшага от войны — Аваков разрешил Зеленскому нормандский формат — Украинская сторона после полутора месяцев внутриполитических препирательств начала отвод войск на своем участке линии разграничения в Луганской области. При этом патронируемые министром внутренних дел Аваковым неонацисты остались в поселке Золотое и даже получили подкрепление и охрану из подчиненных ему же нацгвадейцев.

— Настрой на позитив — Глава Минэкономразвития России совершил блиц-визит в Париж — "Настрой французского бизнеса по отношению к России — позитивный", — заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам короткого визита в Париж, в ходе которого он провел ряд в встреч, в том числе с местными промышленниками в Объединении французских предпринимателей (MEDEF) и с французским коллегой — Брюно Ле Мэром.

— Снова к урнам — Досрочные выборы в Британии решат судьбу "брекзита" — Парламент Соединенного Королевства, отказавшийся на скорую руку утверждать условия сделки с Евросоюзом по "брекзиту", вместо этого одобрил предложение премьера Бориса Джонсона провести досрочные выборы в стране, назначив их на 12 декабря.

— Подключили спутники — Зону пожаров в Калифорнии стали отображать на картах "Гугл" — В Калифорнии продолжают бушевать масштабные лесные пожары, уже признанные самыми крупными в истории штата. Власти ввели режим ЧС, а местные метеорологи впервые объявили максимальный уровень угрозы в связи с засухой и сильными ветрами с порывами до 128 км в час, из-за которых пожар очень быстро распространяется и охватывает все новые районы.

— Шум на улице — Отставка премьера порадовала, но не успокоила ливанцев — На улицах ливанских городов 30 октября был праздник — под давлением массовых протестов, продолжавшихся почти две недели, ушел в отставку премьер-министр страны Саад Харири. Недовольные, а на улицы в Ливане вышли десятки тысяч человек, расценивают это как свою победу, но не намерены прекращать протесты.

— Саммит отменяется — Чили не будет принимать лидеров АТЭС из-за массовых протестов — Из-за продолжающихся массовых беспорядков в Чили не состоится ноябрьский саммит АТЭС, а также климатическая конференция ООН, запланированная на декабрь. Как передает Reuters, об этом беспрецедентном решении объявил лично президент республики Себастьян Пиньера.

— Конъюнктура с Холма — Конгресс США "поздравил" Турцию признанием геноцида армян — Пока в Турции 29 октября отмечали главный национальный праздник — День основания республики — американские законодатели по-своему "поздравили" Анкару, приняв сразу два решения откровенно антитурецкой направленности.

— Кто станет учителем в Тихой?— "Россиийская газета" ищет учителя-добровольца в алтайскую школу — Деревня Большая Тихая, несмотря на название, совсем небольшая — четыре улицы да с полсотни домов. А вот что тихая — это правда. Расположена в предгорье Алтая между холмами, у реки. В таких местах, вдали от цивилизации, отдыхать хорошо, а жить — непросто. Ни работы, ни дорог, а уж если и школы нет — народ в таких селах не задерживается.

— Мосгордума одобрила в первом чтении проект бюджета столицы до 2022 года — Депутаты Мосгордумы собрались 30 октября на второе заседание в новом составе после сентябрьских выборов — свои места к 10:00 заняли все 45 парламентариев. Ключевым вопросом для обсуждения стало рассмотрение проекта городского бюджета на ближайшие три года. Оно затянулось более чем на четыре часа и продлилось до позднего вечера.

— Вам 70? Вне очереди! — В Петербурге установили новые льготы для пожилых людей — В Санкт-Петербурге граждан, достигших 70-летнего возраста, в органах государственной власти и местного самоуправления будут принимать в первоочередном порядке. Закон об этом подписал губернатор города Александр Беглов.

— Череп из пармы — Ученый из Коми обнаружил древнейшего предка всех наземных позвоночных — В Республике Коми во время полевых испытаний на Южном Тимане ученые обнаружили окаменелости древнейшего предка всех наземных позвоночных. Находке 372 миллиона лет. И это мировая сенсация. Обнаруженное животное — переходная форма между рыбами и наземными позвоночными.

— Печь в квартире — Хабаровский край останется без сжиженного газа?— Жителям Хабаровского края, привыкшим использовать на своих кухнях сжиженный газ, скоро придется перейти на электроплитки или дровяные печи. Компания "Газэнергосеть Хабаровск" объявила, что с 5 ноября она прекращает доставку населению газа в баллонах.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Код в сапогах: военные разработали боевой антивирус — Новая программа сможет бороться с несанкционированными вторжениями в армейские сети — Автоматизированные системы управления военных получили цифровую "броню". Специальные программы для защиты каналов связи АСУ "Акация", "Андромеда" и ЕСУ-ТЗ прошли проверку в ходе учений "Центр-2019", рассказали "Известиям" в Минобороны.

— Во имя еды: отечественной экопродукции подобрали бренд — Уже в 2021 году товары под маркой "Зеленый стандарт" могут направить на экспорт — Минсельхоз выбрал название для российского бренда товаров с улучшенными экологическими характеристиками: "Зеленый стандарт", или The Green One. Об этом "Известиям" рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

— Без полиса засада: стоимость ОСАГО может вырасти в семь раз — Депутаты задумались над повышением штрафов за езду без страховки — Автолюбителей, которые ездят без полиса ОСАГО, может ожидать повышение штрафа в семь раз. В Госдуме всерьез задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать страховки, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Эта мера обсуждалась в середине октября на рабочей группе Госдумы по совершенствованию закона об ОСАГО, сообщил знакомый с результатами заседания источник "Известий" и подтвердили два участника мероприятия.

— Вне зоны доступа: третий сектор не дошел до здравоохранения — Медицинские услуги населению оказывают только 9,4% от общего количество социально ориентированных НКО — Только 123 социально ориентированных (СО) НКО получили доступ к оказанию услуг населению в сфере здравоохранения. Об этом говорится в специальном докладе Общественной палаты, подготовленном к форуму "Сообщество". Объём бюджетных средств на эти цели в 2018 году — 353 млн руб.

— Форма не по размеру: ЦБ прекратил собирать с банков отчетность ежедневно — Введение такого правила на постоянной основе позволило бы выявлять проблемы в кредитных организациях на ранних стадиях — Центробанк досрочно прервал проведение пилотного проекта по переводу всех кредитных организаций на ежедневную отчетность в режиме онлайн. Об этом говорится в письме регулятора банкам (копия есть у "Известий"). Финансовые компании должны были полномасштабно перейти на новый формат отчетности с 2021 года, но нововведение вызвало критику у банков.

— Создать невидимость: авиаракеты и бомбы одели в стелс-защиту — Беспилотники получат контейнеры для боеприпасов, незаметные на радарах противника — Авиационные бомбы и ракеты получат стелс-защиту. Для них разработаны специальные контейнеры, которые сделают оружие невидимым для радаров противника. Боеприпасы просто поместят в такие изделия. Первые стелс-бомбы получат беспилотники. Сами дроны и сейчас практически невидимы для радаров, но, подвешенные под крыльями ракеты, выдают их противнику.

— Газовый мир: Путин призвал закончить судебные разбирательства с Киевом — А пока спор не урегулирован, Венгрия хочет присоединиться к "Турецкому потоку" — Претензии "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" по транзиту абсурдны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Глава государства призвал обнулить судебные претензии между российской и украинской компаниями, связанные с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов.

— Переход на андроидов: российские предприятия оснастят роботами — Это и другие требования председатель правительства предъявил в ответ на жалобы иностранных инвесторов — Предприятия, участвующие в нацпроекте по повышению производительности труда, вскоре оснастят робототехникой. Такое поручение премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), рассказали "Известиям" в аппарате правительства.

— Вышло током: ученые прогнозируют рост тарифов из-за договора по климату — Госдуму предупредят о рисках для населения и промышленности после ратификации Парижского соглашения — Ратификация Парижского соглашения по климату и, как следствие, введение углеродного налога могут повысить стоимость электроэнергии на 40–50%. А российским налогоплательщикам придется заплатить за реализацию положений документа около 3–4% ВВП в год.

— Халифат 2.0: Юго-Восточная Азия ожидает притока тысячи игиловцев — Посольство РФ на Филиппинах не рекомендует посещать некоторые регионы республики — Регион Юго-Восточной Азии становится новой целью террористов вслед за их исходом из Сирии и Ирака. Процесс наметился не вчера, но недавнее уничтожение Абу Бакра аль-Багдади, лидера ИГИЛ (запрещено в РФ), подстегнет этот процесс. По некоторым оценкам, в ЮВА могут перебраться около тысячи бойцов-исламистов, предупреждают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Сдай пять: в биометрической системе появится отпечаток вен ладони — Он нужен для более точной идентификации, а некоторые банки уже используют это решение для доступа к сейфам — В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок — рисунок вен ладони. Это может произойти в 2020 году, рассказал "Известиям" директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров. Он подчеркнул, что такой способ идентификации наиболее точный и безопасный.

— Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию — По прогнозам бизнеса, новые правила маркировки ударят по ассортименту недорогих туалетных вод и повысят цены — В российских магазинах может сократиться ассортимент духов и туалетной воды, предупредили производители и импортеры. Риск связан с новыми правилами маркировки зарубежной парфюмерной продукции, предложенными Минпромторгом, рассказали "Известиям" источники на рынке. Информацию подтвердили в ассоциации "Русбренд".

— Ничего личного: школьники выбирают любовь к Родине — В списке детских ценностей патриотизм перевесил человеколюбие и веру в добро — Главной нравственной ценностью российских школьников оказался патриотизм. Об этом свидетельствуют результаты опроса Общественной палаты, проведенного ко Дню народного единства (документ есть в распоряжении "Известий").

— Балтийский оберег: новый "Каракурт" укрепит ракетный кулак ВМФ — МРК "Одинцово" возьмёт под контроль основную часть моря — Балтийский флот пополнится в следующем году новейшим малым ракетным кораблем (МРК) проекта "Каракурт" — "Одинцово". Он должен был войти в состав Северного флота, но недавно решение пересмотрели. Об этом "Известиям" рассказали источники в Минобороны.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Вузы правят балл — Российские университеты повышают требования к результатам ЕГЭ абитуриентов — В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ —70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70. Это произошло впервые в истории российского высшего образования, говорится в докладе "Качество приема в российские вузы: 2019", подготовленном Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ; есть у РБК).

— Дания не против потока — Копенгаген разрешил строительство последнего участка газопровода Nord Stream 2 — Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в среду, 30 октября.

— Нацпроекты посчитали недостаточным стимулом роста — Oxford Economics оценил вклад бюджетных инвестиций в подъем российской экономики — Национальные проекты увеличат рост российского ВВП лишь на 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, подсчитали в Oxford Economics. Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты.

— Заграничные бренды предпочитают столичные витрины — В каких российских торговых центрах чаще открываются магазины иностранных торговых марок — За последние пять лет на российский рынок вышли 229 международных брендов, подсчитала компания-консультант в сфере коммерческой недвижимости CBRE. Из них 79% открыли свои первые магазины в московских торговых центрах.

— Господдержка выходит за рамки широкого экрана — Счетная Палата проанализировала использование бюджетных средств в кино — Систему распределения субсидий для кино отличает низкая прозрачность, установила Счетная палата: эксперты могут голосовать за свои проекты, провалы в прокате не учитываться, а выделенные средства—уходить в офшоры.

— Форекс непрофессионалам по плечу — ЦБ рассматривает новое смягчениедля неквалифицированных инвесторов — ЦБ рассматривает возможность допустить неквалифицированных инвесторов к торговле на рынке форекс с ограничением плеча после того, как они пройдут тестирование на знание этого рынка, следует из ответа ЦБ на запрос РБК

— Банковские "дочки" переоценят через пять лет — ЦБ отсрочил ввод новых требований для спекулятивных вложений в акции — ЦБ отложил введение для банков повышенных коэффициентов риска на вложения в акции. Это создало бы проблемы тем из них, у кого много "дочек". Компромисс—пятилетняя отсрочка—даст банкам шанс подстроиться под новые требования.

— "Вера-Олимп" подняла на щит Russ Outdoor — У лидера наружной рекламы сменились собственники — Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.

— Киберспорт стримится в массы — Как в Китае трансляции виртуальных игр стали популярнее их самих — В августе 2018 года в штабквартире технологической компании Twitch (принадлежит Amazon) с удивлением отметили, что число скачиваний ее мобильного приложения в Китае всего за неделю подскочило в 23 раза. Американский сервис по трансляции киберспортивных соревнований взлетел на третью строчку рейтинга самых востребованных в КНР стриминговых сервисов.