ПЕКИН, 31 окт /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в октябре продолжил замедляться и остановился на отметке в 49,3 пункта, показатель уже шестой месяц подряд не может подняться выше психологической отметки в 50 пунктов, свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистического управления.

По сравнению с сентябрем, когда PMI несколько вырос до 49,8 пункта, показатель замедлился на 0,5 процентных пункта, оказавшись значительно хуже прогнозов экспертов, которые ожидали, что индекс в этом месяце останется на уровне сентября.

Худшим для промышленного PMI за последние три года стал февраль 2019 года, когда он замедлился до 49,2 пункта.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.