КИШИНЕВ, 31 окт /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия выдаст 500 дополнительных соглашений на транспортировку молдавских товаров в РФ через Украину, чтобы обеспечить бесперебойность поставок.

"Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений ("дозволов") на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня вечером в ходе моего телефонного разговора с вице-премьером РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком", — написал Додон в четверг в Facebook.

По его словам, молдавские экспортеры столкнулись с проблемой экспорта товара через Украину. Президент считает, что нужно провести "переговоры на уровне профильных министерств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молдавских товаров в Россию до конца этого года". "Рассчитываю на более активное вовлечение профильного министерства Республики Молдова в разрешение подобных проблем. Помощь молдавским производителям – общая задача всего руководства страны", — добавил Додон.