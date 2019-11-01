МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступит на заседании совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое пройдет в первых числах ноября в столице Узбекистана, а также проведет на его полях несколько отдельных двусторонних встреч.

Очередное заседание совета глав правительств ШОС пройдет в Ташкенте 1-2 ноября. Участие Медведева в этом мероприятии ранее анонсировала пресс-служба российского кабмина. Сообщалось, что "участники встречи обсудят широкий круг вопросов по тематике торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества в рамках ШОС".

По информации пресс-службы правительства, особое внимание будет уделено взаимодействию в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий и цифровизации, в том числе в контексте председательства России в ШОС в 2019-2020 году. Сообщалось, что в рамках визита Медведев также проведет ряд двусторонних встреч.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году лидеры государств-членов подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Высшим органом для принятия решений в ШОС является Совет глав государств, который собирается на заседания раз в год. Очередной саммит ШОС состоялся в июне этого года в Киргизии. А вот совет глав правительств ШОС принимает бюджет организации и решает вопросы, связанные с конкретными сферами взаимодействия, в особенности, экономическими. Заседания этого совета также проходят ежегодно.

НОВАЯ ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА

По итогам нынешнего заседания стороны планируют принять совместное коммюнике, новую редакцию программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года, другие документы и решения. Всего, как сообщали ранее власти Узбекистана, планируется принять 14 различных документов – девять из них готовили для подписания на уровне премьер-министров, остальные планировалось заключить на уровне министерств.

Предполагается, что помимо коммюнике и программы экономического сотрудничества главы правительств также утвердят план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и решение о координации взаимодействия железнодорожных администраций стран, входящих в объединение.

Что касается новой программы торгово-экономического сотрудничества, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отмечал ранее, что документ направлен "на дальнейшее увеличение объемов взаимной торговли и расширение инвестиционного сотрудничества", а также ускорение комплексного экономического развития в интересах повышения уровня жизни в странах ШОС. Реализация новой программы пройдет в три этапа – до 2025 года, до 2030 года и до 2035 года.

Так, в краткосрочной перспективе (до 2025 года) государства ШОС разработают и приступят к реализации перспективных проектов с применением инновационных и "зеленых" технологий. До 2030 года планируется обеспечить трансформацию национальных экономик путем разработки в рамках ШОС правил в области торговли и инвестиций, продвижения индустрии услуг и электронной торговли, а также упрощения процедур торговли.

В долгосрочной перспективе – до 2035 года – программа предусматривает повышение глобальной конкурентоспособности и обеспечение цифрового преобразования экономик стран ШОС; реализовать эти задачи предполагается через внедрение цифровых технологий и создание благоприятных условий для свободного передвижения товаров, капитала, услуг и технологий на пространстве организации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ШОС

Говоря о подготовке заседания в Ташкенте, генсек ШОС сообщал, что его участники обсудят перспективы углубления сотрудничества в инвестиционной и торговой сферах, а также меры улучшения делового климата для расширения взаимных инвестиций.

По его словам, государства ШОС, совокупный ВВП которых сейчас составляет более 18 триллионов долларов, или 20% от всего мирового ВВП, имеют "огромный потенциал для роста торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества".

Также в рамках заседания совета глав правительств предполагается обмен мнениями по вопросам мирового и регионального экономического развития. Норов подчеркивал, что страны ШОС на фоне торговых споров и нестабильности на мировом рынке последовательно выступают за укрепление открытой и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах ВТО.

В рамках ШОС действуют две неправительственные структуры — межбанковское объединение ШОС и деловой совет. Председателем межбанковского объединения на 2020 год был избран глава госкорпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. На днях он рассказал журналистам о задачах, которые будут стоять перед этой структурой в период российского председательства.

Он сообщил, что ВЭБ в рамках объединения займется темой практического содействия формированию единого евразийского экономического партнерства. По его словам, также будет прорабатываться повестка содействия развитию городской экономики, которая крайне актуальна, в частности, для КНР и Индии. При этом Шувалов уточнил, что вопрос создания единого Банка развития ШОС пока не стоит на повестке дня.

РОССИЙСКО-УЗБЕКСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Узбекистан входит в число главных экономических партнеров России на пространстве СНГ. РФ является также крупнейшим инвестиционным партнером Узбекистана, основные инвестиции приходятся на топливно-энергетический комплекс. Российские компании, например, "Лукойл" и "Газпром", активно участвуют в геологоразведке и разработке углеводородов на территории республики.

Одним из весомых совместных проектов Москвы и Ташкента является строительство первой АЭС в Узбекистане, соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано в 2018 году. Госкорпорация "Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области.

Страны поддерживают и достаточно регулярные политические контакты. На минувшей неделе Медведев встретился в России с коллегой из Узбекистана Абдуллой Ариповым, который в качестве гостя прибыл на международный форум "Открытые инновации" в Сколково.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко в начале октября посетила Узбекистан с официальным визитом. Тогда же она сообщила, что визит президента республики Шавката Мирзиеева в Россию намечен на февраль 2020 года. Президент РФ Владимир Путин посещал Узбекистан в октябре 2018 года.