МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Размер пошлины за получение вида на жительство в РФ иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в случае замены документа, вырос с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей в РФ, соответствующий федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступил в силу в России в пятницу, 1 ноября.

Как ранее объяснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, решение об увеличении пошлины было принято в связи с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).

Ранее размер пошлины составлял 3,5 тысячи рублей.