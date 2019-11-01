Пошлина на получение вида на жительство в РФ выросла до 5 тысяч рублей
МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Размер пошлины за получение вида на жительство в РФ иностранцами и лицами без гражданства, в том числе в случае замены документа, вырос с 3,5 тысячи до 5 тысяч рублей в РФ, соответствующий федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс вступил в силу в России в пятницу, 1 ноября.
Как ранее объяснял замминистра финансов РФ Илья Трунин, решение об увеличении пошлины было принято в связи с введением нового образца вида на жительство, содержащего электронный носитель. Аналогичный размер госпошлины сейчас установлен за выдачу загранпаспорта, содержащего такой носитель (паспорта нового поколения).
Ранее размер пошлины составлял 3,5 тысячи рублей.
https://1prime.ru/News/20191101/830489288.html