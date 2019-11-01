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ВАШИНГТОН, 1 ноя /ПРАЙМ/. США расширяют санкции против Ирана, добавив в санкционные списки строительный сектор Ирана и ряд материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.

"Госсекретарь (Майк) Помпео продолжает вводить ограничения на ядерную программу иранского режима. Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", — сказано в документе.

В частности, под санкциями будет строительный сектор Ирана как "прямо или косвенно контролируемый Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этого сектора.

Кроме того, под запрет попадают четыре вида материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

Одновременно госдеп продлил действие исключений, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Ирану использовать эти объекты для ядерных разработок.

В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе — Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.