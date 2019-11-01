ХАБАРОВСК, 1 ноя /ПРАЙМ/. Ремонт более 20 километров дорог в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" завершили в Комсомольске-на-Амуре, сообщает правительство Хабаровского края.

Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина. Его участниками являются 83 региона.

"В Комсомольске-на-Амуре полностью завершен ремонт улиц в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В том числе закончились работы и на самом крупном объекте – проспекте Первостроителей. Магистраль была введена в эксплуатацию еще в середине 80-х годов. С тех пор здесь проводили только ямочный ремонт… Помимо проспекта Первостроителей, в городе также отремонтировано 20 дорог протяженностью более 22 километров. Стоимость работ превысила 370 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже формируется план ремонта улично-дорожной сети на следующий год с учетом предложений горожан и состояния дорог.

По информации правительства края, что в Хабаровске и Комсомольске в рамках нацпроекта планируется отремонтировать более 100 километров автодорог. Общий объем финансирования ремонта на 2019 год — 2,6 миллиарда рублей.

"Планируется, что до 2024 года на повышение качества дорожной инфраструктуры региону выделят более 23 миллиардов рублей. На эти деньги планируется привести в нормативное состояние более 300 километров дорог регионального или межмуниципального значения, а также более 400 километров дорог в Хабаровской городской агломерации, и более 170 километров в Комсомольской", — приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства края Валерия Немытова.