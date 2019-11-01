МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совокупное состояние богатейших россиян за первые десять месяцев 2019 года выросло на 37,12 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

Первое место в рейтинге, как и месяц назад, занял один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние с начала года увеличилось на 6,72 миллиарда долларов и достигло 26,3 миллиарда. Второе место вновь занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его богатство выросло на 4,5 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда. На третье место с пятого поднялся совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, его капитал вырос на 4,33 миллиарда, до 20,4 миллиарда долларов.

Четвертую и пятую строчки заняли основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин и основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, их богатство составило 19,2 миллиарда (рост на 1,33 миллиарда долларов) и 18,5 миллиарда долларов (рост на 1,05 миллиарда) соответственно, каждый из них опустился на одну строчку вниз. Шестое место досталось Геннадию Тимченко, владеющему долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние выросло на 4,36 миллиарда долларов, до 18,2 миллиарда.

Седьмое место вновь занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние поднялось на 1,61 миллиарда и составило 15,8 миллиарда долларов. На восьмой строчке по-прежнему остается Роман Абрамович (Evraz), его богатство составило 15,3 миллиарда долларов (рост на 1,19 миллиарда).

Девятое место досталось бенефициару "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко (14,5 миллиарда долларов), его состояние увеличилось на 2,05 миллиарда. Десятое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, чье состояние поднялось с начала года на 1,13 миллиарда долларов и достигло 14,2 миллиарда.