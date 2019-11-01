МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пожар возник на месторождении "Ольча" в Магаданской области, принадлежащем компании Polymetal, работа рудника временно приостановлена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Пожар на руднике "Омолонской золоторудной компании" возник на глубине почти 400 метров. На поверхность эвакуированы 15 горнорабочих", — сказал собеседник агентства.

По его словам, работа шахты из-за пожара временно приостановлена.