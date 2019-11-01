МЕХИКО, 1 ноя /ПРАЙМ/. Экспорт мексиканской текилы по итогам 9 месяцев 2019 года вырос на 10%, рассказал РИА Новости генеральный директор Регулирующего совета текилы (РСТ) Рамон Гонсалес Фигероа.

"Рекорд прошлого года, когда Мексика экспортировала 222,7 миллиона литров текилы будет побит. Он обновлялся в течение последних 10 лет, и по итогам сентября мы вновь видим 10% рост по сравнению с предыдущим периодом — 186,6 миллионов литров за 9 месяцев", — сообщил Гонсалес.

Производство и экспорт текилы — напитка номер один среди мексиканских дистиллятов — растет почти безостановочно в последние 25 лет. За это время на рынке появились почти 1400 новых брендов и 125 заводов, а объём потребления голубой агавы, которую используют для перегонки, достиг 1,3 миллиона тонн в год.

Крупнейшим импортёром текилы в мире являются США, где сегодня потребляют текилы в два с половиной раза больше, чем в Мексике — на северного соседа приходится более 80% экспорта (156 миллионов литров), далее следуют Германия, Франция и Испания.

Россия после кризиса 2014 года выпала из группы стран, лидирующих по объёмам потребления текилы — на пике он достигал 2 миллионов литров в год (в 2012 году), однако резко упал в 2015 году до 500 тысяч литров. Тем не менее, по словам главы РСТ, Мексика видит признаки восстановления российского рынка и планирует активизировать двусторонние отношения.

"В 2012 году делегация РСТ встречалась в Москве с руководством Роспатента, тогда Россия присоединилась к списку стран, которые признают текилу защищенным географическим указанием (Denominacion de Origen Protegida, DOP — ред.). Срок действия соглашения составляет 10 лет, поэтому в 2022 году нам придется его продлевать. Здесь кроется большой потенциал для перезагрузки отношений — с действующей гарантией прав интеллектуальной собственности в России есть хорошая возможность вновь захватить рынок, который сейчас начинает восстанавливаться", — сказал Гонсалес.

Географическое указание "текила" было впервые зарегистрировано в 1979 году, когда Мексика добилась в Канаде признания монополии на использование этого названия для производителей традиционного мексиканского напитка из штата Халиско, где располагается город Текила, и четырех прилегающих к нему регионов.

К 2019 году аналогичные соглашения о защите национального мексиканского бренда заключили регуляторы 51 страны (последним присоединился в октябре 2019 года Гонконг). По словам Гонсалеса, потребители в этих странах могут быть уверены в качестве напитка, на бутылке которого написано Текила. РСТ контролирует всю производственную цепочку сертифицированных производителей текилы от работы крестьян-агаверос до качества упаковки и спектрального анализа образцов всех партий напитка.

По словам главы РСТ, столкнуться с некачественной текилой можно всё реже — за последние 17 лет, которые ведется учет контрафактной продукции, были уничтожены около 3,8 миллиона литров некачественного или поддельного напитка, что составляет небольшой процент от общего объёма на рынке. "Более 90% текилы, которая потребляется на международных рынках, защищены от подделок. Среди стран, тормозящих регистрацию и защиту географического указания Текила — Филиппины и Таиланд, где на рынке можно встретить имитацию продукта, а также Аргентина, которая производит собственный дрянной напиток под таким названием", — добавил Гонсалес.

Среди традиционных дистиллированных напитков Мексики шесть имеют защищённое географическое указание: текила, мескаль, баканора, сотоль, чаранда и раисилья. Текила остается номером один в этой категории, занимая 35% национального рынка с объёмом потребления около 60-65 миллионов литров в год.