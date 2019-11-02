БАНГКОК, 2 ноя /ПРАЙМ/. Тридцать пятый саммит лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и четырнадцатый Восточно-Азиатский саммит стартуют с субботу в столице Таиланда в Бангкоке.

В саммитах участвуют лидеры десяти стран АСЕАН – Таиланда, Малайзии, Индонезии, Брунея, Филиппин, Сингапура, Лаоса, Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы, и стран-диалоговых партнеров регионального блока – России, США, Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Австралии, Новой Зеландии и Канады.

Помимо совместных заседаний, на полях бангкокских саммитов АСЕАН и ВАС, как обычно, состоится серия регулярных встреч в формате АСЕАН+1 диалоговый партнер и других "АСЕАНо-центричных" форматах, и двусторонних встреч глав делегаций, прибывших на форумы стран.

Российскую делегацию на мероприятиях саммитов АСЕАН и ВАС возглавит председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, который прибудет в Бангкок в субботу.

Бангкокский саммит АСЕАН станет последним крупным мероприятием блока в 2019 году. На нем переходящее председательство в региональной организации, которое осуществляет по установленной в АСЕАН ротации каждая из стран в течение года, официально перейдет от Таиланда к Вьетнаму, который возглавит блок в 2020 году.

ВСЕСТОРОНЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

На бангкокском саммите АСЕАН планируется подписание 15 общих документов, в том числе ряда совместных заявлений лидеров стран блока по различным аспектам сотрудничества в сфере экономики, политики и безопасности в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По прогнозам региональных экспертов, одной из главных тем диалога станет финальный этап переговоров о создании Всестороннего Регионального Экономического Партнерства (ВРЭП) – широкой зоны свободной торговли с участием 10 стран АСЕАН, Китая, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии. Ранее предполагалось, что переговорный процесс по этой теме завершится в течение 2019 года подписанием соответствующих соглашений, однако на момент начала бангкокского саммита между странами-участницами ВРЭП еще существует ряд неразрешенных разногласий, которые могут помешать подписанию документов при председательстве Таиланда, как это планировалось, что автоматически перенесет вопрос подписания соглашений на следующий год.

Наибольшие опасения экспертов в этой связи вызывают колебания со стороны Индии, которой, как написал в своей недавней колонке в газете Bangkok Post известный таиландский политолог и специалист по АСЕАН доктор Кави Чонгкиттавон, при подписании документов ВРЭП придется "выйти из своей зоны комфорта больше, чем кому-либо другому" в связи с вероятностью возникновения массового притока на ее рынок дешевых товаров из других стран-участниц, прежде всего – из Китая.

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ В ЮЖНО-КИТАЙСКОМ МОРЕ

На саммите также продолжится многолетнее обсуждение Кодекса поведения в Южно-Китайском море, районе пересекающихся территориальных претензий нескольких стран-участниц: Китая, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея.

Кодекс, большая часть текста которого уже согласована, призван создать четкий механизм мирного разрешения конфликтов и противоречий, возникающих на почве территориальных споров. Это один из самых длительно обсуждаемых документов на диалоговых площадках АСЕАН и диалоговых партнеров блока. В АСЕАН принят принцип консенсуса, все вопросы решаются только единогласно, что, с одной стороны, способствует длительности переговоров, а с другой – четкой согласованности и итоговой конструктивности совместных документов.

В АСЕАН считают, что согласование Кодекса подходит к завершению. Тем не менее, на переговорный процесс не могут не влиять часто несовпадающие позиции двух важных диалоговых партнеров АСЕАН – Китая, который является одним из соавторов Кодекса и одной из стран, напрямую заинтересованных в его реализации, и США, активно выступающих за полную свободу судоходства в Южно-Китайском море и призывающих страны Юго-Восточной Азии оказывать противодействие "китайской милитаризации" этого моря. С очередным заявлением такого содержания выступил накануне саммита помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл, находившийся 1 ноября с визитом в Малайзии.

ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ РОХИНДЖА

Вероятно также обсуждение на саммите процесса возвращения в Мьянму беженцев из народности рохинджа (этнических бенгальцев Мьянмы), массово покинувших страну в ходе столкновений между правительственными войсками и исламскими боевиками "Армии спасения рохинджа Аракана", и находящихся уже более двух лет в лагерях на территории соседней с Мьянмой Бангладеш. Несмотря на нередкие критические высказывания в адрес Мьянмы со стороны лидеров мусульманских стран АСЕАН, региональные эксперты считают, что никто из них не станет противоречить принципу невмешательства в дела друг друга, принятому в АСЕАН, и речь на саммите, скорее всего, пойдет не об осуждении Мьянмы, а о возможности оказания помощи этой стране в разрешении гуманитарного кризиса рохинджа.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ

Одной из привычных тем диалога, готовых зазвучать на бангкокском саммите по-новому, может стать транспортная взаимосвязанность стран Азиатско-Тихоокеанского региона, точнее ее железнодорожная составляющая, напрямую связанная с китайской программой "Одного пояса, одного пути". Лидеры стран региона обсудят, в частности, ход реализации проекта строительства скоростной железной дороги, которая свяжет Китай со странами Юго-Восточной Азии, значительный участок которой уже достраивается в Лаосе. По существующим планам, дорога пройдет далее через Таиланд и Малайзию.

ИНДО-ТИХООКЕАНСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В центре внимания как саммита АСЕАН, так, и даже в большей степени, Восточно-Азиатского саммита будет также принятый на 52 встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в июле-августе этого года документ "Видение АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона", который его авторы и региональные эксперты считают инструментом укрепления АСЕАНо-центричного и всеобъемлющего характера регионального диалога по вопросам экономики и безопасности, созданным в ответ на разработку и провозглашение некоторыми странами, в том числе США, собственных стратегий для Индо-Тихоокеанского региона.

Отвечая в июле на вопрос РИА Новости об отличиях "Видения" АСЕАН от Индо-Тихоокеанской стратегии США, министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай образно назвал документ АСЕАН "более травоядным", чем другие индо-тихоокеанские стратегии.

"АСЕАН стремится к равно взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах со всеми, без исключения, диалоговыми партнерами, и "Видение АСЕАН для Индо-Тихоокеанского региона" четко и ясно это отражает", — сказал он.

ТРИ СОВМЕСТНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ВАС

В отличие от саммита АСЕАН, участники Восточно-Азиатского саммита, обсудив широкий круг вопросов экономического сотрудничества и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, планируют принять только три совместных документа: совместное заявление о противодействии незаконному обороту наркотиков, соавтором которого вместе с США и Вьетнамом является Россия, совместное заявление о борьбе с транснациональной преступностью, и совместное заявление о партнерстве с целью обеспечения устойчивого развития.

ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА США

Отличительной особенностью бангкокского саммита неожиданно для большинства наблюдателей оказался внезапно пониженный уровень представительства США. До последнего момента организаторы форума и эксперты гадали, прибудет ли на саммиты АСЕАН и ВАС президент США Дональд Трамп, или его заменит вице-президент Майк Пенс или госсекретарь Майкл Помпео. Однако накануне саммита выяснилось, что американскую делегацию будут возглавлять недавно назначенный на эту должность советник президента США по национальной безопасности Роберт О"Брайен и министр торговли США Уилбур Росс.

Тем не менее, американское присутствие на саммите в Бангкоке будет очень заметным: параллельно саммиту и "привязанному" к нему Деловому и инвестиционному форуму АСЕАН на площадке саммита будет проходить и отдельный Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, организованный США при поддержке структур АСЕАН, связанных с двусторонним диалогом АСЕАН-США. На форуме выступят американский министр торговли Уилбур Росс, вице-премьер и министр торговли Таиланда Чурин Лакванависит, представители торговых палат США и Таиланда, и деловых кругов США, Таиланда, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Малайзии и Австралии.

УНИКАЛЬНАЯ ДИАЛОГОВАЯ ПЛОЩАДКА

Несмотря на кажущуюся медлительность, АСЕАН, основанная на принципах консенсуса и взаимного невмешательства стран-участниц во внутренние дела друг друга, за 52 года своего существования добилась больших успехов в интеграции региона Юго-Восточной Азии и стимулировании и поддержке устойчивого развития в регионе, а также стала центром диалога, объединяющего все страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сказал РИА Новости накануне открытия саммита известный региональный эксперт по делам АСЕАН доктор Кави Чонгкиттавон.

"В нынешней мировой ситуации бангкокский саммит уникален, как площадка, на которой продолжается диалог между всеми ее участниками, в том числе и между мировыми державами, проходящими сейчас через период сложных отношений", — сказал эксперт.